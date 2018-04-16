ЦБ отозвал лицензию у банка однокурсника Путина

«ОФК банк» кредитовал взаимосвязанные предприятия алкогольной отрасли, используя схемы для формального соблюдения требований ЦБ Евгений Разумный / Ведомости

Центробанк отозвал лицензию у банка «Объединенный финансовый капитал» («ОФК банк»), сообщается на сайте регулятора. Проблемы у «ОФК банка» возникли из-за использования рискованной бизнес-модели, ориентированной на кредитование производителей и дистрибуторов алкогольной продукции, отмечается в сообщении ЦБ. Банк осуществлял финансирование экономически взаимосвязанных предприятий алкогольной отрасли, применяя различные «схемы» в целях формального соблюдения установленных регулятором норм, указывает ЦБ.

ЦБ 21 марта назначил в «ОФК банк» на полгода временную администрацию Агентства по страхованию вкладов (АСВ) и наложил трехмесячный мораторий на удовлетворение требований кредиторов. До этого, в марте, «ОФК банк» проводил платежи с перебоями, а затем остановил операции. Три контрагента банка рассказывали «Ведомостям» о его проблемах с ликвидностью.

АСВ по итогам проверки выявило, что «ОФК банк» полностью утратил капитал, говорится в сообщении ЦБ. Кроме того, «ОФК банк» неоднократно нарушал требования антиотмывочного законодательства и нормативных актов ЦБ, не соблюдая обязанности по выявлению и контролю сомнительных операций, а также по предоставлению соответствующей информации в уполномоченный орган, сообщил регулятор.

ЦБ неоднократно применял в отношении «ОФК банка» меры надзорного реагирования, в том числе дважды вводил ограничения на привлечение вкладов населения.

Однако руководство и собственники «ОФК банка» не предприняли эффективных действий по нормализации его деятельности, более того, одной из причин возникновения финансовой неустойчивости банка был корпоративный конфликт, следствием которого стал отказ либо неспособность крупнейших заемщиков обслуживать свои обязательства перед кредитной организацией, подчеркивает ЦБ.

В результате санация «ОФК банка» признана экономически нецелесообразной – из-за крайне низкого качества активов, значительной дыры в капитале и неспособности банка рассчитаться с кредиторами, сообщил ЦБ.

По величине активов «ОФК банк» на 1 апреля занимал 127-е место в банковской системе России. Банк является участником системы страхования вкладов. На 3 июля 2017 г. он принадлежал девяти физическим лицам. Самый большой пакет в 25% акций у Николая Егорова, однокурсника президента России Владимира Путина, партнера адвокатского бюро «Егоров, Пугинский, Афанасьев и партнеры». Егоров фактически является миноритарным акционером банка, но он никогда не занимался вопросами оперативного управления, рассказывал «Ведомостям» его представитель. По его словам, у Егорова возникли разногласия с другими акционерами банка и его менеджментом. В результате Егоров пытался отстранить от управления банком его президента Николая Гордеева (владеет 15% банка), но другие акционеры его не поддержали.

Весной 2016 г. «ОФК банку» также были предъявлены гарантии по уплате акциза, предоставленные Северо-Кавказским алкогольным заводам, разливавшим водку для «Статус-групп». Тогда выяснилось, что банк выдал необеспеченных гарантий на сумму намного больше его капитала. Оказалось, что банк сконцентрировал практически весь свой кредитный портфель на алкогольных предприятиях, в том числе «Статус-групп» и «Кристалл-Лефортово». В конце 2017 г. они перестали обслуживать кредиты, что и привело к неустойчивому финансовому положению, заключает представитель Егорова. Банк в основном кредитовал алкогольные предприятия, подтверждали «Ведомостям» его контрагент и человек, знающий структуру портфеля банка.