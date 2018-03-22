После того как ФСБ по поручению Путина провела зачистку алкогольного рынка, положение банка пошатнулось

Статья опубликована в № 4531 от 22.03.2018 под заголовком: «ОФК банк» подвело злоупотребление алкоголем

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После зачистки алкогольного рынка заемщики «ОФК банка» почувствовали себя хуже Евгений Разумный / Ведомости

Центробанк в среду ввел в «ОФК банк» временную администрацию Агентства по страхованию вкладов (АСВ) на шесть месяцев и наложил трехмесячный мораторий на удовлетворение требований кредиторов. Неустойчивое финансовое положение банка угрожает интересам кредиторов, объяснил свое решение регулятор.

Мораторий – страховой случай. На 1 марта, по предварительным данным АСВ, у банка 9,88 млрд руб. вкладов, из которых застраховано 7,85 млрд.

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