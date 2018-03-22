Статья опубликована в № 4531 от 22.03.2018 под заголовком: «ОФК банк» подвело злоупотребление алкоголем
«ОФК банк» подвело злоупотребление алкоголем
После того как ФСБ по поручению Путина провела зачистку алкогольного рынка, положение банка пошатнулось
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание
-
{{fb}}
-
{{vk}}
-
{{twitter}}
-
-
-
Материал добавлен в «Избранное»Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинетеМатериал добавлен в «Избранное»Удалить материал из «Избранного»?Материал удален из «Избранного»
-
-
Откройте статью для друзей!
Этот материал доступен только платным подписчикам "Ведомостей". Просто расшарьте его, нажав на кнопку одной из соцсетей, — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком, перейдя по вашей ссылке
-
{{fb}}
-
{{vk}}
-
{{twitter}}
-
-
-
Материал добавлен в «Избранное»Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинетеМатериал добавлен в «Избранное»Удалить материал из «Избранного»?Материал удален из «Избранного»
-
-
Откройте статью для друзей!
Этот материал доступен только платным подписчикам "Ведомостей". Просто расшарьте его, нажав на кнопку одной из соцсетей, — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком, перейдя по вашей ссылке
После зачистки алкогольного рынка заемщики «ОФК банка» почувствовали себя хуже
Евгений Разумный / Ведомости
Центробанк в среду ввел в «ОФК банк» временную администрацию Агентства по страхованию вкладов (АСВ) на шесть месяцев и наложил трехмесячный мораторий на удовлетворение требований кредиторов. Неустойчивое финансовое положение банка угрожает интересам кредиторов, объяснил свое решение регулятор.
Мораторий – страховой случай. На 1 марта, по предварительным данным АСВ, у банка 9,88 млрд руб. вкладов, из которых застраховано 7,85 млрд.
Полная версия доступна только подписчикам
Подписка на «Ведомости» — это:
- Доступ ко всем материалам с любых устройств
- Свежий номер в разделе «Газета»
- Возможность комментировать статьи
- Общее избранное на всех устройствах
- Возможность делиться закрытыми материалами с друзьями
Подарки для годовых подписчиков
- {{gift}}