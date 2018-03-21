ЦБ ввел временную администрацию в банке однокурсника Путина

Функции временной администрации возложены на Агентство по страхованию вкладов Максим Стулов / Ведомости

Банк России ввел временную администрацию в «ОФК банк» и наложил мораторий на удовлетворение требований его кредиторов, сообщается на сайте регулятора. Решение принято «в связи с неустойчивым финансовым положением» банка и «наличием угрозы интересам его кредиторов и вкладчиков», пояснил ЦБ.

Функции временной администрации возложены на Агентство по страхованию вкладов. Прежде всего оно должно изучить финансовое положение банка, сообщил ЦБ. Полномочия акционеров и органов управления «ОФК банка» приостановлены.

Мораторий — страховой случай. АСВ заплатит вкладчикам до 1,4 млн руб., выплаты начнутся не позднее 14 дней с момента введения моратория.

«Ведомости» ожидают комментариев ЦБ о причинах введения временной администрации АСВ, а не ЦБ.

«ОФК банк» занимает 81-е место по размеру активов в российской банковской системе (рэнкинг «Интерфакс-ЦЭА» по итогам 2017 г.). На прошлой неделе у кредитной организации возникли сложности с проведением платежей — переводом средств на счета других банков. 20 марта сотрудники колл-центра «ОФК банка» сообщили «Ведомостям», что банк приостановил операции и перешел в «консультационный» режим работы. «ОФК банк» остановил прием и выдачу средств, а также все операции по карточкам, сказал сотрудник колл-центра мурманского филиала банка. 19 марта в ЦБ состоялось совещание о дальнейшей работе банка, сказал собеседник «Ведомостей».

«ОФК банк» на 3 июля принадлежал девяти физическим лицам, самый большой пакет в 25% акций у Николая Егорова, однокурсника президента России Владимира Путина, партнера адвокатского бюро «Егоров, Пугинский, Афанасьев и партнеры».

У «ОФК банка» около 22 млрд руб. средств, привлеченных от других кредитных организаций, следует из его отчетности на 1 февраля, средств компаний — 17,8 млрд руб. От населения банк привлек 9,8 млрд руб. Размещает средства банк в основном в межбанковские кредиты (22,2 млрд руб.) и кредиты компаниям (20,1 млрд руб.), следует из его отчетности на 1 февраля.