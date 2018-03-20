Банк однокурсника Путина приостановил операции
ЦБ отложил вопрос о дальнейшей работе «ОФК банка» до конца недели, сообщили в колл-центре
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Максим Стулов / Ведомости
«ОФК банк», 81-ый по размеру активов (рэнкинг «Интерфакс-ЦЭА» по итогам 2017 г.), приостановил операции и перешел в «консультационный» режим работы, сообщили сотрудники колл-центра банка.
«Банк не работает на прием [средств] и на выдачу», - сообщили корреспонденту «Ведомостей» в колл-центре мурманского филиала «ОФК банка». Операции по карточкам провести также нельзя, сообщил он.
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