Банк однокурсника Путина приостановил операции

ЦБ отложил вопрос о дальнейшей работе «ОФК банка» до конца недели, сообщили в колл-центре

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Максим Стулов / Ведомости

«ОФК банк», 81-ый по размеру активов (рэнкинг «Интерфакс-ЦЭА» по итогам 2017 г.), приостановил операции и перешел в «консультационный» режим работы, сообщили сотрудники колл-центра банка.

«Банк не работает на прием [средств] и на выдачу», - сообщили корреспонденту «Ведомостей» в колл-центре мурманского филиала «ОФК банка». Операции по карточкам провести также нельзя, сообщил он.

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