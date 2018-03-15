Банк однокурсника Путина испытывает трудности с проведением платежей

Отделение «ОФК банка» Google

«ОФК банк», 81-й по размеру активов по итогам 2017 г. в рэнкинге «Интерфакс-ЦЭА», испытывает трудности с проведением платежей. Есть проблемы с переводом средств клиентов на счета других банков, заявления на перевод принимаются, однако деньги зачисляются не сразу, сообщил корреспонденту «Ведомостей» оператор колл-центра московского отделения банка: «Платежи уходят по мере возможности». Как скоро проблема решится, оператор сказать не смог.

Сейчас клиенты банка не могут перевести свои средства на внешние счета из-за «временных технических неполадок», сообщила корреспонденту «Ведомостей» оператор колл-центра мурманского отделения «ОФК банка». Возобновление переводов предполагается, но когда – неизвестно, сказала она. При этом клиенты могут снять наличные в отделениях банка или же оплачивать покупки с карты, добавила оператор.

Контрагент «ОФК банка» говорит, что тот, похоже, испытывает проблемы с ликвидностью, – этим вызваны трудности с проведением клиентских платежей.

«ОФК банк», по данным на 3 июля на сайте ЦБ, принадлежит девяти физлицам. Самый большой пакет – 25% акций – у Николая Егорова, однокурсника президента России Владимира Путина, юриста и партнера адвокатского бюро «Егоров, Пугинский, Афанасьев и партнеры».

«Ведомости» направили запрос представителю «Егоров, Пугинский, Афанасьев и партнеры», а также в «ОФК банк» и ЦБ.

У «ОФК банка» около 22 млрд руб. средств, привлеченных от других кредитных организаций, следует из его отчетности на 1 февраля, средств компаний – 17,8 млрд руб. От населения банк привлек 9,8 млрд руб. Размещает средства банк в основном в межбанковские кредиты (22,2 млрд руб.) и кредиты компаниям (20,1 млрд руб.), следует из его отчетности на 1 февраля.

У банка с начала года сократились высоколиквидные активы – с 3 млрд до 1,6 млрд руб., отмечает замдиректора группы банковских рейтингов АКРА Валерий Пивень. На 1 января около 2 млрд руб. банк размещал в ЦБ, но за месяц эти деньги ушли, продолжает он, при этом выросло размещение в других кредитных организациях. Кроме того, у банка сокращались привлеченные средства юрлиц: на 1,6 млрд руб. за месяц.

В целом у банка нестабильны источники привлечения и размещения средств, а возможности банка получить помощь от контролирующего акционера могут быть ограниченными, считает Пивень.