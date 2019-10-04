Ozon начал сам кредитовать своих покупателей
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Один из крупнейших в России онлайн-ритейлеров – Ozon 3 октября начал тестовую продажу товаров в рассрочку, рассказал вице-президент по цифровым финансовым сервисам компании Никита Сайгутин. По его словам, Ozon самостоятельно предоставляет услугу покупки товаров с отсрочкой платежа.
Как это работает
Обычно магазины предоставляют рассрочку с помощью банка, есть две базовые модели. Первая – клиенту выдается кредитная карта с нулевой ставкой, а магазины-партнеры платят комиссию банку. Вторая – магазин дает скидку на товар, равную сумме процентов по кредиту. В результате выплаченный кредит и проценты не превышают изначальную цену товара. Дисконт магазина обычно составляет 5–10%, а банки зарабатывают в основном на продаже других своих продуктов покупателям.
Ozon будет сам одобрять денежный лимит пользователям мобильного приложения. По данным компании, в день им пользуется 703 000 человек. Пока лимиты будут составлять 3500–300 000 руб. Можно будет оформить покупку на всю сумму сразу или тратить лимит частями. Рассрочка предоставляется на 6 месяцев. Проценты не начисляются, но стоимость некоторых товаров вырастет в пределах 7% от изначальной цены, рассказал Сайгутин.
В планах Ozon – развивать сервис как технологическую платформу, где лимит сможет выдавать и сама онлайн-площадка, и, например, финтех-сервисы. Ozon сможет выдавать лимит своим постоянным клиентам, а партнерские сервисы – новым, по которым у компании будет недостаточно данных для собственного скоринга, объясняет Сайгутин.
Магазины могут и сами продавать товары с отсрочкой платежа, это позволяет делать Гражданский кодекс, говорит партнер TA Legal Consulting Иван Тертычный. В таком сценарии при покупке в рассрочку цена товаров примерно на 20% выше, отмечает вице-президент «Почта банка» Андрей Павлов. Это крайне непростая модель для торговых сетей, считает Павлов: основные трудности – в том, чтобы правильно оценить платежеспособность клиента, настроить систему одобрения заемщиков, собрать долги.
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