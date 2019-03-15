Ozon вернул возможность бесплатной доставки всем клиентам

Ранее он резко поднял цены на доставку и ввел подписку на нее

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Андрей Гордеев / Ведомости

Крупный российский онлайн-ритейлер Ozon спустя полтора месяца после резкого подорожания доставки вернул возможность бесплатной доставки для крупных покупок, следует из сообщения компании.

До 3 февраля Ozon предлагал бесплатную доставку для предоплаченных покупок, которые привозились в его собственную сеть постаматов, а доставка в постаматы партнеров стоила 99 руб. Затем тариф был увеличен до 299 руб. Компания также ввела платную «подписку» на доставку Ozon.Premium за 1599 руб. на полгода: «подписчики» получали бесплатную доставку заказов от 2999 руб. и скидку на доставку остальных заказов. К концу февраля Ozon снизил цену на доставку предоплаченных покупок в постаматы Ozon Box и пункты выдачи заказов Ozon Port с 299 до 199 руб. Также снизилась и сумма по подписке, при которой ритейлер бесплатно доставляет товар: с 2999 до 2499 руб.