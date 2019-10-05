Иранцы ищут на фондовом рынке спасения от экономического кризиса

Он показал максимальный рост в мире за последний год

Статья опубликована в № 4914 от 07.10.2019 под заголовком: Иранское фондовое чудо

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Более 60% рыночной капитализации на Тегеранской бирже приходится на долю 30 компаний, но у рядовых инвесторов наиболее популярны акции малых и средних компаний Raheb Homavandi/REUTERS

Находящийся под американскими санкциями Иран переживает самый тяжелый кризис за последние десятилетия. Инфляция достигла в сентябре почти 43%, а ВВП по итогам года может сократиться на 9%. Однако местный фондовый рынок уверенно растет вопреки всему.

TEDPIX, основной индекс Тегеранской фондовой биржи, за последние 12 месяцев вырос на 73%. Это самый высокий результат среди рынков, отслеживаемых Bloomberg.