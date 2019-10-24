Почему банковские облигации не всегда выгоднее депозитов

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Банкиры уверяют, что не играют против клиентов, предлагая им делать ставки на индексы, курсы валют и бумаг через облигации pixabey

После того как в 2017 г. Минфин начал выпуск народных облигаций (ОФЗ-Н) – промежуточного инструмента между вкладами и инвестициями на фондовом рынке, его примеру последовали сразу несколько крупнейших банков. Свои облигации розничным клиентам предложили Сбербанк, ВТБ, Россельхозбанк, Альфа-банк, «Хоум кредит» (бонды «ХК финанс»). На них проводились подписки в отделениях банков с последующим размещением через биржу или через мобильный интернет-банк. В основном это были обычные рублевые облигации с фиксированным купоном, некоторые выпуски до сих пор торгуются на Московской бирже.

Теперь, регулярно снижая ставки депозитов вслед за ЦБ, банки взамен стали чаще предлагать клиентам альтернативу – собственные облигации с номинально более высокой доходностью. Сейчас собственные облигации для продажи прежде всего физическим лицам активнее всех выпускают Сбербанк (несколько выпусков в неделю) и ВТБ (один-два выпуска в месяц).