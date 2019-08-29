Не верь, не трать, не занимай

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Простые житейские советы друзей и коллег работают даже в сложных финансовых ситуациях PIXABAY

Какой финансовый совет оказал наибольшее влияние на жизнь инвестиционных советников и экспертов по финансовой грамотности, которые решают задачи инвестиций и сбережений для других людей, поинтересовалась The Wall Street Journal (WSJ). Ответы профессионалов оказались самыми разнообразными. Далеко не все они были связаны с вложениями средств, но так или иначе изменили жизнь и финансовое положение будущих специалистов по обращению с деньгами.

Не верь тем, кто просит деньги вперед

Финансовый аналитик и инвестиционный советник Рик Ферри рассказал WSJ, как, учась в колледже, искал подработку на лето. Маркетинговая компания приглашала молодых людей поучаствовать в съемке для каталога. Ферри согласились взять на работу, но попросили с него $1000 наличными за пробную фотосъемку, поскольку у него не было портфолио.

«Я посоветовался с отцом и до сих пор помню его мудрые слова», – вспоминает Ферри. Отец сказал: «Ты им не нужен, им нужны твои деньги. Люди, которые действительно хотят тебе помочь, не просят деньги вперед». И действительно, лица, предлагавшие сняться для каталога, оказались аферистами, пояснил Ферри.