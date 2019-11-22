ЦБ добавил 2,6 млрд рублей на санацию банкам «Роснефти» и «Ростеха»
Агентство по страхованию вкладов (АСВ) в I квартале 2019 г. увеличило финансирование санации двух банков на 2,61 млрд руб., говорится в отчетности агентства и ответе его пресс-службы, эти деньги АСВ привлекло у ЦБ в виде кредита. Ни ЦБ, ни АСВ не объявляли о дополнительной поддержке санируемых банков на такую сумму.
В январе 2,31 млрд и 300 млн руб. кредитов от АСВ получили «Пересвет» и «Тимер банк» соответственно, выяснили «Ведомости», изучив отчетности санируемых банков. Первый принадлежит Всероссийскому банку развития регионов (ВБРР), контролируемому «Роснефтью», второй – РФК-банку, входящему в группу «Ростеха». «Пересвет» получил свой кредит до апреля 2032 г. по ставке 0,51% годовых, говорится в его отчетности по международным стандартам. «Тимер банк» засекретил часть отчетности, и условия привлечения кредита АСВ найти не удалось. Представители «Пересвета» и «Тимер банка» на запросы «Ведомостей» не ответили.