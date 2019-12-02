Валютные вклады будут обходиться банкам дороже

ЦБ рассчитывает базовый уровень доходности вкладов на основе данных банков, привлекших 2/3 всех вкладов. Все банки, работающие с деньгами населения, ежеквартально платят в страховой фонд 0,15% от привлеченных средств. Те же, кто предлагает ставки на 2–3 процентных пункта (п. п.) выше базового уровня доходности, платят в фонд по дополнительной ставке – 0,225%. А банки, задирающие ставки более чем на 3 п. п., или финансово неустойчивые (по оценке регулятора), отчисляют 0,9%. Размер предельного отклонения доходностей вкладов от базовой доходности одинаков для рублевых и валютных вкладов.