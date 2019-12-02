Валютные вклады будут обходиться банкам дороже
Банкам станет сложнее предлагать высокие ставки по валютным вкладам. Центробанк с Минфином обсуждает возможность снизить порог дорогих валютных депозитов, за которые банки уплачивают повышенные взносы в Фонд страхования вкладов (ФСВ). Об этом в понедельник, 2 декабря, сообщила первый зампред ЦБ Ксения Юдаева.
ЦБ рассчитывает базовый уровень доходности вкладов на основе данных банков, привлекших 2/3 всех вкладов. Все банки, работающие с деньгами населения, ежеквартально платят в страховой фонд 0,15% от привлеченных средств. Те же, кто предлагает ставки на 2–3 процентных пункта (п. п.) выше базового уровня доходности, платят в фонд по дополнительной ставке – 0,225%. А банки, задирающие ставки более чем на 3 п. п., или финансово неустойчивые (по оценке регулятора), отчисляют 0,9%. Размер предельного отклонения доходностей вкладов от базовой доходности одинаков для рублевых и валютных вкладов.
ЦБ и Минфин хотят снизить этот порог для вкладов в валюте, что позволит ограничить рост ставок валютных вкладов. По словам Юдаевой, дополнительная ставка будет уплачиваться при превышении банком базового уровня ставки на 1–1,5 п. п. (сейчас 2–3 п. п. ). Повышенная дополнительная ставка будет применяться, если банк завышает ставки более чем на 1,5 п. п.
Ставки валютных депозитов существенно ниже рублевых, поэтому снижение планки для валютных вкладов сделает более точным сравнение рублевых и валютных депозитов в процентном соотношении и позволит «ограничить возможность агрессивного ценообразования», объясняет Юдаева. Порог для повышенных отчислений может быть снижен, она предупреждала в апреле, но не уточняла, насколько.
С начала года доля валютных вкладов немного снизилась – с 21,5 до 20,9% на 1 ноября, это связано в том числе с укреплением рубля, писал ЦБ в обзоре банковского сектора. Темпы роста валютных вкладов населения более чем вдвое опережают рублевые, следует из статистики ЦБ за январь – октябрь: 9,2% против 4% за январь – октябрь.
Рост валютных вкладов создает процентные риски для банков, пишет ЦБ в обзоре финансовой стабильности: согласно российскому законодательству, ставки пассивов не могу быть ниже нуля, тогда как ставки по многим активам в отдельных иностранных валютах уже отрицательные.
Формально снижение пороговых значений для валютных вкладов физлиц будет способствовать ограничению роста таких вкладов, признает вице-президент агентства Moody's Ольга Ульянова. Но необходимо понимать, что эта мера коснется лишь ряда небольших банков, не входящих в топ-10 по розничным депозитам, которые по тем или иным субъективным причинам (например, особые отношения с крупными вкладчиками – физическими лицами) поддерживают ставки валютных депозитов на уровне существенно выше рыночного, указывает она: «Значимого эффекта на всю банковскую систему предлагаемая мера не окажет».
Такая инициатива более актуальна для небольших банков, подтверждает руководитель дирекции развития розничного и электронного бизнеса МКБ Алексей Охорзин: сейчас размер базового уровня доходности в зависимости от срока составляет 0,896–2,039% по долларовым вкладам и 0,012–0,478% в евро.
Кроме того, обращает внимание Ульянова, предлагаемая мера касается исключительно розничных депозитов и никак не повлияет на гораздо более значительную по возможному негативному эффекту тенденцию к росту валютных (прежде всего – деноминированных в евро) депозитов корпоративных клиентов, пользующихся возможностями процентного арбитража.
Чтобы сдерживать валютизацию банковских пассивов, ЦБ с 1 июля повысил ставку отчислений в фонд обязательных резервов (ФОР) за валютные вклады физлиц с 7 до 8%. Это повысит взносы для всей системы на 170 млрд руб. и снизит прибыль сектора примерно на 12 млрд руб. в год, оценивали тогда аналитики Сбербанка. Однако существенного влияния на структуру привлечения средств физлиц повышение резервов не оказало, говорит Охорзин.
«Ведомости» ожидают ответа от представителя Минфина.