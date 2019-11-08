Россияне за месяц забрали из Сбербанка почти 80 млрд рублей

Тем более если смотреть на тренд, то уже в начале следующего года ключевая ставка может упасть до 6% годовых, продолжает Матовников. При этом вклады, как правило, привлекаются на год, и не снижающие сейчас ставки игроки закрепляют для себя высокий уровень выплат по ним на весь следующий год. С учетом операционных затрат (они составляют более 2% активов у большинства банков) это значит работу в прямой убыток в течение нескольких месяцев. В этой ситуации удерживать долю рынка во вкладах за счет привлечения нелояльной клиентской базы, для которой основной фактор – это высокая ставка, не имеет смысла, заключает эксперт.