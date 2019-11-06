Сбербанк снизил доходность вкладов в рублях второй раз за неделю

С начала ноября максимальная ставка его розничного депозита упала уже на 1,1% годовых

Премьер Дмитрий Медведев 31 октября говорил президенту Сбербанка Герману Грефу, что надеется на снижение ставок – но не вкладов, а кредитов Александр Астафьев / ТАСС

Сбербанк с 6 ноября снизил ставки базовой линейки вкладов в рублях на 0,15–0,5 процентного пункта (п. п.) в зависимости от срока. Это следует из тарифов, размещенных на сайте банка. Максимальная ставка розничного вклада госбанка опустилась с 5 до 4,65% годовых (вклад «Сохраняй» сроком 6–24 месяца на сумму от 400 000 руб.).

Доходность депозитов базовой линейки для состоятельных клиентов снизилась еще сильнее. Ставки вкладов для клиентов «Сбербанк первый» снизились на 0,4–0,7 п. п., а максимальная опустилась с 6,1 до 5,5% годовых (вклад «Лидер» на 6–24 месяца, от 300 млн руб.).

Снижение ставок вызвано прежде всего снижением ключевой ставки ЦБ 28 октября, прокомментировала пресс-служба госбанка.

Это второе снижение ставок с начала месяца. С 1 ноября максимальная ставка розничного вклада в Сбербанке упала на 0,75 п. п. – тогда банк прекратил прием промовклада «Онлайн плюс» со ставкой до 5,75% годовых. Базовые ставки Сбербанк последний раз уменьшал 19 сентября – на 0,05–0,4 п. п.

Сбербанк несколько запоздало отыгрывает октябрьское снижение ключевой ставки ЦБ, считает старший управляющий директор агентства НКР Александр Проклов: рынок изначально закладывал, что она снизится на 25 б. п. и это было учтено в ставках вкладов, но, так как регулятор уменьшил ключевую ставку на 50 б. п., банки были вынуждены еще раз скорректировать предложение. «Вероятно, Сбербанк выдержал двухнедельную паузу, чтобы посмотреть, что предпримут другие крупные игроки, плюс оценить влияние еще одного снижения ставок на свою маржу», – рассуждает Проклов.

Как правило, банки отыгрывают изменения ключевой ставки в течение последующих трех недель, делится наблюдениями гендиректор Frank RG Юрий Грибанов.

После последнего снижения ключевой ставки многие крупные банки успели понизить ставки. 1 ноября Россельхозбанк снизил ставки базовых вкладов на 0,1–0,3 п. п., максимальную ставку – до 7,2% годовых. В «ФК Открытие» доходность рублевых вкладов с ноября опустилась на 0,4–0,5 п. п., максимальная ставка в рознице – до 6,55% годовых, в «Тинькофф банке» – на 0,5 п. п. до 4,5–6%. Следом доходность снизили: Райффайзенбанк на 0,6–0,9 п. п., Совкомбанк на 0,2–0,6 п. п., Промсвязьбанк на 0,25–0,35 п. п., «Юникредит банк» на 0,1–0,25 п. п., Дом.РФ на 0,1–0,5 п. п.

Действия Сбербанка могут мотивировать снизить ставки тех, кто еще не успел сделать это после 25 октября, говорит Грибанов: ряд банков, корректируя свою линейку, ориентируются на Сбербанк и выставляют ставки с небольшой надбавкой к его предложению. По мнению Проклова, действия Сбербанка вряд ли спровоцируют массовое снижение ставок: в этот раз лидер скорее действует вместе со всеми.

Снижение ставок депозитов вряд ли скажется на рыночной доле Сбербанка, считает аналитик Газпромбанка Андрей Клапко: оно связано со снижением ставки ЦБ, что создает предпосылки для снижения ставок и другими банками. На долю на рынке скорее влияют ситуации, когда банк идет против общерыночных трендов, указывает Клапко.

Зато снижение ставок позволит Сбербанку поддержать процентную маржу в этом году, говорит он. В III квартале чистые процентные доходы банка сократились на 1,5%, а в IV квартале маржа начнет восстанавливаться, в том числе благодаря снижению стоимости ресурсов, ждет аналитик. С другой стороны, признает он, в долгосрочной перспективе более низкие ставки будут давить на маржу Сбербанка и всего сектора: из-за снижения ключевой ставки банки будут вынуждены опускать ставки как по депозитам, так и по кредитам. «Потенциал снижения первых выглядит в долгосрочной перспективе выше, что сократит спред между доходностью процентных активов и стоимостью пассивов», – резюмирует Клапко.