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Сбербанк снизил ставку ипотеки на новостройки с субсидией от застройщиков

Сбербанк снижает ставки по ипотечным кредитам на покупку квартир в новостройках в рамках программы субсидирования с застройщиками, заявки на которые будут поданы с 8 ноября 2019 г., говорится в сообщении банка.

Снижение коснется субсидированных кредитов сроком до семи лет и составит 0,2 п.п. Минимальная ставка на покупку квартиры в новостройке в рамках программы субсидирования с застройщиками для зарплатных клиентов банка составит 7,1%, уточняет пресс-служба госбанка.

Ставка кредитов по программе субсидирования сроком от семи до 12 лет остается неизменной – 7,8%, как и базовая ставка на новостройки — 9,3%.

Кроме того, Сбербанк увеличивает возможный срок субсидированных кредитов с 12 до 30 лет; для них ставка ипотеки составит 8,3%.

Указаны ставки для зарплатных клиентов, подтверждающих доход, при наличии полиса личного страхования заемщика и первоначальном взносе от 20% от стоимости жилья.