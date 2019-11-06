Финансы

Новости

ЦБ оштрафовал Сбербанк за неподключение к Системе быстрых платежей

Центробанк назначил Сбербанку штраф за неподключение к Системе быстрых платежей (СБП), следует из выступления председателя ЦБ Эльвиры Набиуллиной в Совете Федерации. «Сейчас к системе подключились 10 из 11 системно значимых банков. Один банк, который не выполнил требования законодательства, получил от нас предписание, мы назначили ему штраф», — цитирует ТАСС Набиуллину. Она добавила, что надеется на скорейшее подключение этого банка к СБП.

По закону до 1 октября к СБП, оператором которой является ЦБ, должны были подключиться все системно значимые банки. Известно, что из всех системно значимых банков требования не выполнил только Сбербанк.

Сумму штрафа Набиуллина не назвала. ЦБ в случае неисполнения предписания в срок может штрафовать банки на сумму до 1% минимального размера уставного капитала, таким образом, штраф Сбербанку может достигать 10 млн руб.

О том, что госбанк не успевает подключиться к СБП до 1 октября, его президент Герман Греф предупреждал еще в сентябре. «Значит, будем оштрафованы. Невозможно это сделать», — констатировал он, добавив, что ЦБ не должен был устанавливать такие сроки, не обсудив.

Становление банковской системы России. Основные события за 20 лет