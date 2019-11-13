Отрицательных ставок по валютным депозитам в России не будет
Минфин и ЦБ, обсудив возможность введения отрицательных ставок по депозитам в евро, решили пока подождать с этим вопросом, рассказал замминистра финансов Алексей Моисеев (цитата по ТАСС).
Из-за отрицательных ставок в еврозоне (-0,5% годовых по депозитам ЕЦБ) банкам невыгодно привлекать средства клиентов в евро, поскольку они их не могут разместить с прибылью. В октябре председатель ЦБ Эльвира Набиуллина говорила, что отрицательные ставки, прежде всего для евро, не краткосрочное явление, и добавляла, что ЦБ рассмотрит вопрос введения отрицательных ставок по депозитам (сейчас это противоречит Гражданскому кодексу). В то же время она указывала, что ЦБ также обсудит, что делать в этой ситуации гражданам, которые хотят сохранять свои сбережения в евро: «Это важно и для граждан, и для бизнеса – не делать сейчас никаких скоропалительных выводов по изменению законодательства и правоприменительной практики». Влияние на прибыль российской банковской системы из-за отрицательных ставок меньше 1%, отмечала председатель ЦБ.
В конце октября директор департамента банковского регулирования ЦБ Алексей Лобанов сообщал, что регулятор пока не уверен в необходимости отрицательных ставок по депозитам в евро. По его словам, аналогичного эффекта банки могут достичь введением комиссий за обслуживание валютного счета (цитата по ТАСС).
Большинство крупных розничных банков уже опустили ставки вкладов в евро до символических 0,01% годовых или вовсе отказались от них. В частности, вклады в евро больше не принимают у розничных клиентов Сбербанк, Альфа-банк, ВТБ, «Уралсиб», Газпромбанк и др. Некоторые банки также начали вводить комиссии за обслуживание счетов в евро для крупных клиентов-физлиц. «Авангард» ежемесячно списывает 1900 руб. с владельцев счетов свыше 10 001 евро и 0,1% от остатка с тех, у кого на счетах более 100 000 евро. В Ситибанке для счетов свыше 100 000 евро действует комиссия в 0,4% годовых. Банк J&T ежемесячно берет 0,02% со счетов, где свыше 10 001 евро. ЦБ в обзоре также обращал внимание на распространение комиссий за обслуживание счетов в евро для банков и компаний.
Привлечение евро на депозиты в России даже под 0,1% годовых несет отрицательную маржу, а в этом году потери стали заметнее, говорил первый зампред правления ВТБ Дмитрий Олюнин. Причем больше неприятностей игрокам доставляют юрлица, а не вкладчики. «Не столько физические лица, сколько юридические лица с начала этого года довольно активно пользовались арбитражем, продавали на свопе рубли за евро, размещали евро под 0% в банке и зарабатывали на этом, потому что своп-разница была положительная. В моем понимании, это порядка 6,5% доходность. Это достаточно большая доходность», – объяснял Олюнин (цитата по РБК). Олюнин говорил, что ВТБ не собирается вводить комиссии за обслуживание евровых счетов физлиц, но обещал это сделать для юрлиц до конца года.
Отрицательные ставки нужны, потому что банкам не хочется терять деньги, считает зампред правления Совкомбанка Алексей Панферов. А у банков есть регуляторные затраты, это отчисления в АСВ – 0,6% от привлеченных вкладов в год, обязательные резервы в ЦБ – 8% от остатков валютных депозитов. «Все это расходы. А ты на этих вкладах даже заработать не можешь», – сетует Панферов. По его словам, отсутствие отрицательных ставок – это не трагедия, оно не влияет на выживаемость банка. «Но зачем лишать клиента возможности сделать вклад только из-за отсутствия инструмента?» – удивляется он. Панферов уверен, что рано или поздно отрицательные ставки будут введены.
«Открытие» изначально скептически относилось к предложению узаконить отрицательные ставки по депозитам, говорит начальник управления правовой экспертизы банка Сергей Селезнев, поскольку потребуется концептуальный пересмотр гражданского законодательства. Банк предлагает простое решение проблемы отрицательных ставок: обнулить отчисления в ФОР с пассивов в валюте.
Для Альфа-банка отсрочка этого вопроса не критична, так как евро занимают всего 5% баланса, говорит зампред правления Алексей Чухлов: «Я не вижу драмы». Но если на международных рынках существуют отрицательные ставки, то они должны быть возможны и у нас, рассуждает он, и это обоснованно: российские финансовые институты работают с банками-корреспондентами и вынуждены платить отрицательные ставки за свои депозиты. Поэтому рано или поздно отрицательные ставки по депозитам в евро будут установлены, нужно только перебороть определенные юридические механизмы, добавляет он. «Мы входим в достаточно длительный цикл снижения ставок, и в этой ситуации банки будут зарабатывать все меньше и меньше, вопрос оптимизации расходов будет очень важен, – рассуждает Чухлов. – Насущность этого вопроса не уйдет. Но мы не будем торопиться». Что касается введения комиссии за обслуживание депозитов в евро, то банк будет следить за крупнейшими конкурентами. Чухлов добавил, что сберегать в евро клиенты все равно могут – можно купить облигации, которые дают положительную доходность.
Сбербанк от комментариев отказался, ЦБ на запрос не ответил.