Отрицательных ставок по валютным депозитам в России не будет

Для Альфа-банка отсрочка этого вопроса не критична, так как евро занимают всего 5% баланса, говорит зампред правления Алексей Чухлов: «Я не вижу драмы». Но если на международных рынках существуют отрицательные ставки, то они должны быть возможны и у нас, рассуждает он, и это обоснованно: российские финансовые институты работают с банками-корреспондентами и вынуждены платить отрицательные ставки за свои депозиты. Поэтому рано или поздно отрицательные ставки по депозитам в евро будут установлены, нужно только перебороть определенные юридические механизмы, добавляет он. «Мы входим в достаточно длительный цикл снижения ставок, и в этой ситуации банки будут зарабатывать все меньше и меньше, вопрос оптимизации расходов будет очень важен, – рассуждает Чухлов. – Насущность этого вопроса не уйдет. Но мы не будем торопиться». Что касается введения комиссии за обслуживание депозитов в евро, то банк будет следить за крупнейшими конкурентами. Чухлов добавил, что сберегать в евро клиенты все равно могут – можно купить облигации, которые дают положительную доходность.