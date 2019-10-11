Статья опубликована в № 4918 от 11.10.2019 под заголовком: ЦБ не отрицает отрицательные ставки
Ставки по вкладам населения в евро могут стать отрицательными
ЦБ обсудит это с банками. Он поддерживает такую меру для депозитов компаний
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Эльвира Набиуллина обещает вкладчикам, которые хранят сбережения в евро, оставить такую возможность
Дмитрий Феоктистов / ТАСС
Центробанк обсудит с участниками рынка возможность введения отрицательных ставок по вкладам граждан в евро, рассказала председатель ЦБ Эльвира Набиуллина. «Мы обсудим, что делать, в том числе какую дать возможность гражданам, которые хотят сохранять свои сбережения в евро – допустим, несмотря даже на отрицательные ставки. Мы должны обсудить это, это важно и для граждан, и для бизнеса», – сообщила она, призвав, впрочем, не делать «скоропалительных выводов».
Сейчас банкам нельзя принимать средства под отрицательный процент: по Гражданскому кодексу банк обязуется принять средства на вклад и вернуть их с процентом.
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