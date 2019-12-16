Финансы

Китай хочет превратить Макао в финансовый центр

Это награда за лояльность на фоне протестов в Гонконге
Алексей Невельский
Пекин хочет, чтобы в Макао активно работали не только казино, но и финансовые компании /AP

Председатель КНР Си Цзиньпин на этой неделе посетит Макао, чтобы объявить о планах по превращению города в новый финансовый центр. Об этом сообщило Reuters со ссылкой на официальных лиц и бизнесменов. По их мнению, это награда бывшей португальской колонии за то, что там не начались антиправительственные протесты, которые уже полгода сотрясают соседний Гонконг. 

Китайское правительство планирует открыть в Макао фондовую биржу, где торги будут вестись в юанях, ускорить создание расчетного центра для операций в юанях. Помогать в этом будут госбанки и специалисты, участвовавшие в развитии Шанхайской биржи. Также Макао получит больше земли на соседнем острове, относящемся к материковому Китаю. Там планируется построить объекты для образования и здравоохранения. Кроме того, ожидается, что Макао станет участником Азиатского банка инфраструктурных инвестиций, базирующегося в Китае. Все это должно помочь диверсифицировать экономику города, которая сильно зависит от игорного бизнеса. 

Вы видите 25% этого материала
Подпишитесь, чтобы дочитать статью
Новости СМИ2
Хотите скрыть партнерские блоки?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь.