Китай хочет превратить Макао в финансовый центр
Председатель КНР Си Цзиньпин на этой неделе посетит Макао, чтобы объявить о планах по превращению города в новый финансовый центр. Об этом сообщило Reuters со ссылкой на официальных лиц и бизнесменов. По их мнению, это награда бывшей португальской колонии за то, что там не начались антиправительственные протесты, которые уже полгода сотрясают соседний Гонконг.
Китайское правительство планирует открыть в Макао фондовую биржу, где торги будут вестись в юанях, ускорить создание расчетного центра для операций в юанях. Помогать в этом будут госбанки и специалисты, участвовавшие в развитии Шанхайской биржи. Также Макао получит больше земли на соседнем острове, относящемся к материковому Китаю. Там планируется построить объекты для образования и здравоохранения. Кроме того, ожидается, что Макао станет участником Азиатского банка инфраструктурных инвестиций, базирующегося в Китае. Все это должно помочь диверсифицировать экономику города, которая сильно зависит от игорного бизнеса.