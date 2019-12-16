Китай хочет превратить Макао в финансовый центр

Китайское правительство планирует открыть в Макао фондовую биржу, где торги будут вестись в юанях, ускорить создание расчетного центра для операций в юанях. Помогать в этом будут госбанки и специалисты, участвовавшие в развитии Шанхайской биржи. Также Макао получит больше земли на соседнем острове, относящемся к материковому Китаю. Там планируется построить объекты для образования и здравоохранения. Кроме того, ожидается, что Макао станет участником Азиатского банка инфраструктурных инвестиций, базирующегося в Китае. Все это должно помочь диверсифицировать экономику города, которая сильно зависит от игорного бизнеса.