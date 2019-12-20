Суд отправил под домашний арест нового фигуранта дела Baring Vostok
Басманный суд Москвы отправил под домашний арест до 13 января бывшего управляющего директора по инвестициям банка «Восточный» Александра Цакунова, передает корреспондент «Ведомостей» из зала суда. Его подозревают в особо крупном мошенничестве (по части 4 ст. 159 УК). Суд также запретил Цакунову общаться без письменного разрешения следователя с другими фигурантами дела, за исключением родных. Сбор доказательств по делу завершен, но суду не представлены доводы о том, что Цакунов может скрыться от следствия или же как-то влиять на свидетелей, заявила судья, оглашая приговор. Так как следствие в завершающей стадии, суд избрал меру пресечения в виде домашнего ареста со всеми ограничениями, пояснила судья.
Цакунова задержали 19 декабря после проведения у него дома обыска. Он стал стал седьмым фигурантом дела о хищении 2,5 млрд руб. у банка «Восточный». Цакунов работал в банке «Восточный экспресс» еще до того, как банк переименовали в «Восточный» и объединили с «Юниаструмом» в 2016 г. С середины августа топ-менеджер работает в банке «Открытие».
В суде следователь просил заключить под стражу подозреваемого до 13 января 2020 г. Именно до этой даты Следственный комитет продлил срок следствия по делу. В свою очередь прокурор выступал против ареста. Следствие считает, что Цакунов и другие соучастники незаконно выводили имущество банка «Восточный» (потерпевшая сторона по делу) с использованием фиктивных организаций, оформленных на подставных лиц. В ближайшее время всем фигурантам дела будет предъявлено обвинение в окончательном варианте, пообещал следователь.
С 13 февраля, когда было возбуждено уголовное дело, и до дня задержания Цакунова следствие не проявляло интереса к его личности, говорила в суде адвокат подозреваемого Ольга Козырева. Накануне задержания, 18 декабря Цакунова допросили в статусе свидетеля. Ему до сих пор не предъявлено обвинение, отметила адвокат. Защита предлагала отправить подозреваемого под домашний арест или отпустить под залог в размере от 5 до 15 млн руб. Сам Цакунов виновным себя не считает, сказала Козырева.
Представитель Baring Vostok заявил «Ведомостям», что фонд осуждает домашний арест Цакунова, который является следствием продолжающегося корпоративного конфликта. «Стараниями Артема Аветисяна и Шерзода Юсупова этот сугубо арбитражный спор решается через фейковое уголовное преследование оппонентов в нарушение закона и профессиональной этики», — пояснил он. В фонде считают, что арест нужен следствию исключительно в целях продолжения давления на него ради показаний против сотрудников Baring Vostok. Арест абсурден с учетом прошедших сроков следствия и роли Цакунова в банке, добавил представитель Baring Vostok.
Дело о хищении у «Восточного» 2,5 млрд руб. возбудили 13 февраля по заявлению члена совета директоров банка Шерзода Юсупова (партнера другого акционера банка Артема Аветисяна). По утверждению Юсупова, в 2017 г. его ввели в заблуждение для голосования за отступное соглашение по кредитному договору на 2,5 млрд руб. между банком и Первым коллекторским бюро в 2015 г. По делу проходит основатель фонда Baring Vostok Майкл Калви и еще пять человек. Всем им предъявлено обвинение в хищении. Калви отрицает вину.
Baring Vostok до уголовного дела через Evison контролировал «Восточный», но в июне по решению суда Evison продала компании Аветисяна почти 10% акций банка, и контроль перешел к Аветисяну и двум его партнерам – Юсупову и Юрию Данилову. Сейчас Аветисян и его партнеры продолжают судиться в лондонском и российском арбитражах по поводу «Восточного» с Baring Vostok.
Фонд ставит в вину противоположной стороне мошенничество и вывод активов из банка, а та, в свою очередь, обвиняет Baring Vostok в невыполнении опциона на акции «Восточного» и хищении средств из банка. 17 декабря Аветисян заявил в интервью РБК о готовности пойти на мировое соглашение в споре.
Уголовно-процессуальный кодекс (ч. 1.1 ст. 108 УПК) запрещает применять арест в качестве меры пресечения к индивидуальным предпринимателям и бизнесменам, если инкриминируемое им преступление совершены в сфере предпринимательской деятельности. Однако этот запрет постоянно нарушается. В мае этого года бизнес-омбудсмен Борис Титов в ежегодном докладе президенту ссылался на дело Baring Vostok как на характерный пример такого нарушения. Отправляя под арест основателя фонда Майкла Калви и других фигурантов дела суд указал, что инкриминируемые им действия не совершены в сфере предпринимательской деятельности, поскольку по смыслу действующего законодательства предпринимательство не может быть основано на обмане либо злоупотреблении доверием.