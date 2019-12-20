Финансы

Суд отправил под домашний арест нового фигуранта дела Baring Vostok

Экс-директор по инвестициям «Восточного» Цакунов подозревается в мошенничестве
Ирина Чевтаева Екатерина Литова Анастасия Корня Екатерина Еременко
Бывший управляющий директор по инвестициям банка «Восточный» Александр Цакунов /Максим Стулов / Ведомости

 

Басманный суд Москвы отправил под домашний арест до 13 января бывшего управляющего директора по инвестициям банка «Восточный» Александра Цакунова, передает корреспондент «Ведомостей» из зала суда. Его подозревают в особо крупном мошенничестве (по части 4 ст. 159 УК). Суд также запретил Цакунову общаться без письменного разрешения следователя с другими фигурантами дела, за исключением родных. Сбор доказательств по делу завершен, но суду не представлены доводы о том, что Цакунов может скрыться от следствия или же как-то влиять на свидетелей, заявила судья, оглашая приговор. Так как следствие в завершающей стадии, суд избрал меру пресечения в виде домашнего ареста со всеми ограничениями, пояснила судья.

Цакунова задержали 19 декабря после проведения у него дома обыска. Он стал стал седьмым фигурантом дела о хищении 2,5 млрд руб. у банка «Восточный». Цакунов работал в банке «Восточный экспресс» еще до того, как банк переименовали в «Восточный» и объединили с «Юниаструмом» в 2016 г. С середины августа топ-менеджер работает в банке «Открытие».

В суде следователь просил заключить под стражу подозреваемого до 13 января 2020 г. Именно до этой даты Следственный комитет продлил срок следствия по делу. В свою очередь прокурор выступал против ареста. Следствие считает, что Цакунов и другие соучастники незаконно выводили имущество банка «Восточный» (потерпевшая сторона по делу) с использованием фиктивных организаций, оформленных на подставных лиц. В ближайшее время всем фигурантам дела будет предъявлено обвинение в окончательном варианте, пообещал следователь.

С 13 февраля, когда было возбуждено уголовное дело, и до дня задержания Цакунова следствие не проявляло интереса к его личности, говорила в суде адвокат подозреваемого Ольга Козырева. Накануне задержания, 18 декабря Цакунова допросили в статусе свидетеля. Ему до сих пор не предъявлено обвинение, отметила адвокат. Защита предлагала отправить подозреваемого под домашний арест или отпустить под залог в размере от 5 до 15 млн руб. Сам Цакунов виновным себя не считает, сказала Козырева.

В деле Baring Vostok появился новый фигурант

Задержан бывший директор по инвестициям банка «Восточный» Александр Цакунов
Финансы / Общество

Представитель Baring Vostok заявил «Ведомостям», что фонд осуждает домашний арест Цакунова, который является следствием продолжающегося корпоративного конфликта. «Стараниями Артема Аветисяна и Шерзода Юсупова этот сугубо арбитражный спор решается через фейковое уголовное преследование оппонентов в нарушение закона и профессиональной этики», — пояснил он. В фонде считают, что арест нужен следствию исключительно в целях продолжения давления на него ради показаний против сотрудников Baring Vostok. Арест абсурден с учетом прошедших сроков следствия и роли Цакунова в банке, добавил представитель Baring Vostok.

Дело о хищении у «Восточного» 2,5 млрд руб. возбудили 13 февраля по заявлению члена совета директоров банка Шерзода Юсупова (партнера другого акционера банка Артема Аветисяна). По утверждению Юсупова, в 2017 г. его ввели в заблуждение для голосования за отступное соглашение по кредитному договору на 2,5 млрд руб. между банком и Первым коллекторским бюро в 2015 г. По делу проходит основатель фонда Baring Vostok Майкл Калви и еще пять человек. Всем им предъявлено обвинение в хищении. Калви отрицает вину.

Baring Vostok до уголовного дела через Evison контролировал «Восточный», но в июне по решению суда Evison продала компании Аветисяна почти 10% акций банка, и контроль перешел к Аветисяну и двум его партнерам – Юсупову и Юрию Данилову. Сейчас Аветисян и его партнеры продолжают судиться в лондонском и российском арбитражах по поводу «Восточного» с Baring Vostok.

Фонд ставит в вину противоположной стороне мошенничество и вывод активов из банка, а та, в свою очередь, обвиняет Baring Vostok в невыполнении опциона на акции «Восточного» и хищении средств из банка. 17 декабря Аветисян заявил в интервью РБК о готовности пойти на мировое соглашение в споре.

Уголовно-процессуальный кодекс (ч. 1.1 ст. 108 УПК) запрещает применять арест в качестве меры пресечения к индивидуальным предпринимателям и бизнесменам, если  инкриминируемое им преступление совершены в сфере предпринимательской деятельности. Однако этот запрет постоянно нарушается. В мае этого года бизнес-омбудсмен Борис Титов в ежегодном докладе президенту ссылался на дело Baring Vostok как на характерный пример такого нарушения. Отправляя под арест основателя  фонда Майкла Калви и других фигурантов дела суд указал, что инкриминируемые им действия не совершены в сфере предпринимательской деятельности, поскольку по смыслу действующего законодательства предпринимательство не может быть основано на обмане либо злоупотреблении доверием.

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