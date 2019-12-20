Суд отправил под домашний арест нового фигуранта дела Baring Vostok

Басманный суд Москвы отправил под домашний арест до 13 января бывшего управляющего директора по инвестициям банка «Восточный» Александра Цакунова, передает корреспондент «Ведомостей» из зала суда. Его подозревают в особо крупном мошенничестве (по части 4 ст. 159 УК). Суд также запретил Цакунову общаться без письменного разрешения следователя с другими фигурантами дела, за исключением родных. Сбор доказательств по делу завершен, но суду не представлены доводы о том, что Цакунов может скрыться от следствия или же как-то влиять на свидетелей, заявила судья, оглашая приговор. Так как следствие в завершающей стадии, суд избрал меру пресечения в виде домашнего ареста со всеми ограничениями, пояснила судья.