Заместитель Набиуллиной Поздышев ушел из Центробанка
Он будет руководить управляющей компанией Фонда консолидации банковского сектора
Зампред Центробанка Василий Поздышев переходит в управляющую компанию Фонда консолидации банковского сектора (ФКБС) на пост руководителя совета директоров, заявила журналистам председатель ЦБ Эльвира Набиуллина.
Поздышеву 48 лет, в ЦБ он с 2012 г. и на протяжении двух лет возглавлял департамент банковского регулирования. С 2014 г. занимал пост заместителя председателя ЦБ.
ФКБС — специальный инвестфонд, созданный ЦБ в 2017 г. для финансового оздоровления санируемых банков.
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