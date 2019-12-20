Рост необеспеченного потребительского кредитования замедлился

Регулятор начал принимать меры для замедления роста необеспеченного кредитования, а также ипотеки с низким первоначальным взносом (менее 20%) в конце прошлого года. В апреле 2019 г. ЦБ уже в третий раз повысил коэффициенты риска по потребительским кредитам (чем выше коэффициент риска по кредиту, тем больше капитала требуется банку для его выдачи) – на 30 п. п. для кредитов, выданных с 1 апреля 2019 г. полная стоимость которых 10–30%. С октября дополнительный сдерживающий эффект для роста НПС оказывает введение надбавок к коэффициентам риска в зависимости от показателя долговой нагрузки (ПДН) заемщика, также отмечает ЦБ.