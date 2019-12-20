Рост необеспеченного потребительского кредитования замедлился
В октябре необеспеченные потребительские ссуды (НПС) выросли на 1,3%, сообщил Центробанк, в сентябре рост был 1,7%. За десять месяцев 2019 г. НПС выросли на 19% годом ранее было 19,3%. Замедляется и годовой рост: в октябре он составил 22,6% против 23,5% в сентябре (максимум – 25,3% – был в апреле 2019 г.) Перелом годового тренда произошел после введения в апреле повышенных коэффициентов риска по НПС с высокой ставкой, уверен регулятор – так он пишет в обзоре банковского сектора.
Регулятор начал принимать меры для замедления роста необеспеченного кредитования, а также ипотеки с низким первоначальным взносом (менее 20%) в конце прошлого года. В апреле 2019 г. ЦБ уже в третий раз повысил коэффициенты риска по потребительским кредитам (чем выше коэффициент риска по кредиту, тем больше капитала требуется банку для его выдачи) – на 30 п. п. для кредитов, выданных с 1 апреля 2019 г. полная стоимость которых 10–30%. С октября дополнительный сдерживающий эффект для роста НПС оказывает введение надбавок к коэффициентам риска в зависимости от показателя долговой нагрузки (ПДН) заемщика, также отмечает ЦБ.
Помимо этого банки могли ужесточить стандарты выдачи на фоне некоторого ухудшения качества этих ссуд, отмечает регулятор. Доля просрочки свыше 90 дней в этом сегменте кредитования снизилась с начала года с 9,1 до 8%, но это объясняется эффектом роста портфеля и списанием проблемных кредитов, указывает ЦБ. Число заемщиков в России постепенно увеличивается, и к сентябрю составляло 39,5 млн человек, указывал в ноябре ЦБ.
Охлаждающие меры ЦБ – основная причина замедления темпов роста необеспеченного потребительского кредитования, считает вице-президент – старший кредитный эксперт агентства Moody’s Ольга Ульянова: вместе с недвусмысленно демонстрируемой решимостью регулятора продолжить ужесточение регулирования в случае, если текущих мер окажется недостаточно. По прогнозу Moody’s в 2019 г. рост потребительского кредитования составит около 20%, а в 2020 – менее 15%. В 2018 г. рост был 22,4%.
Меры ЦБ, безусловно, оказывают какой-то эффект, но основной фактор замедления роста – реакция самих банков на рыночную ситуацию, считает директор департамента финансовых институтов Fitch Антон Лопатин: часть игроков отмечают ухудшения качества новых выдач и в целом рост закредитованности населения, поэтому ужесточают стандарты выдач. Ранее агентство указывало на риски перегрева рынка розничного кредитования, основанного на росте НПС.
В целом розничное кредитование тоже растет все медленнее: за 11 месяцев 2019 г. портфель физлицам вырос на 17,4% против 21,4% — за аналогичный период 2018 г. Непрерывный понижательный тренд третий месяц обеспечивает именно замедление роста необеспеченного потребительского кредитования, считает ЦБ.
И это несмотря на то, что ноябрь выдался рекордным для лидера рынка – Сбербанка, за который банк выдал розничным клиентам 323 млрд руб. Ему удалось это за счет акции «Зеленый день», в ходе которой банк выдавал потребительские кредиты по ставке 11,1% годовых против минимальных 11,9% ранее.