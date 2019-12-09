Финансы

Сбербанк установил рекорд кредитования граждан

В ноябре банк выдал россиянам 323 млрд руб.
Анна Еремина Анна Михеева
Анна Еремина Анна Михеева
Акция «Зеленый день» увеличила спрос на кредиты /Андрей Гордеев / Ведомости

Сбербанк в ноябре выдал розничным клиентам 323 млрд руб. кредитов – это рекорд в нынешнем году, сообщил банк. В ноябре Сбербанк два дня проводил акцию «Зеленый день», в ходе которой выдавал потребительские кредиты по ставке 11,1% годовых против минимальных 11,9% ранее. В рамках акции спрос на кредиты и количество их выдач оказались в 3 раза больше, чем в среднестатистический день, сказал представитель банка. Конкретных цифр он не раскрыл.

Розничный портфель за месяц вырос на 1,4% до 7,2 трлн руб., сообщил банк. С начала года Сбербанк выдал более 3 трлн руб. розничных кредитов, предыдущий рекорд по выдачам был в сентябре – 310 млрд руб. перед вступлением в силу требования учитывать при кредитовании показатель долговой нагрузки (ПДН) заемщика. От него и ставки зависит нагрузка выданного кредита на капитал.

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