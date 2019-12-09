Сбербанк установил рекорд кредитования граждан

Сбербанк в ноябре выдал розничным клиентам 323 млрд руб. кредитов – это рекорд в нынешнем году, сообщил банк. В ноябре Сбербанк два дня проводил акцию «Зеленый день», в ходе которой выдавал потребительские кредиты по ставке 11,1% годовых против минимальных 11,9% ранее. В рамках акции спрос на кредиты и количество их выдач оказались в 3 раза больше, чем в среднестатистический день, сказал представитель банка. Конкретных цифр он не раскрыл.