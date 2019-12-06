Сбербанк установил рекорд розничного кредитования
Сбербанк в ноябре выдал розничным клиентам 323 млрд руб. кредитов – рекорд за этот год, говорится в комментарии банка к его отчетности по российским стандартам.
В ноябре Сбербанк два дня проводил акцию «Зеленый день», в ходе которой выдавал потребительские кредиты по ставке 11,1% годовых. «За два дня банк получил 760 000 кредитных заявок», – приводятся в сообщении банка слова его финансового директора Александра Морозова. «Ведомости» запросили банк, сколько заявок на кредит по акции было одобрено и сколько обычно заявок в день он принимает.
Розничный портфель за месяц вырос на 1,4% – до 7,2 трлн руб., сообщил банк. С начала года Сбербанк выдал более 3 трлн руб. розничных кредитов, предыдущий рекорд по выдачам был в сентябре – 310 млрд руб., перед вступлением в силу требвоания учитывать при кредитовании показатель долговой нагрузки заемщика (ПДН). От ПДН и ставки зависит нагрузка выданного кредита на капитал.
Сбербанк поставил рекорд и по выдачам корпоративным клиентам: 1,6 трлн руб. в ноябре – лучший месячный результат за последние два года, подчеркивает банк. Всего с начала года компании взяли в Сбербанке кредитов на 10,8 трлн руб. В ноябре корпоративный портфель вырос на 1,2% до 13,2 трлн руб.
В ноябре у банка, похоже, остановился отток средств розничных клиентов. За октябрь они сократились на 0,6% – до 13,07 трлн руб. Несмотря на это, за первую неделю ноября Сбербанк дважды снизил ставки вкладов. За ноябрь средства физических лиц увеличились на 0,1% до 13,07 трлн руб., средства юридических лиц снизились на 0,7% до 6,9 трлн руб.
Чистая прибыль Сбербанка в ноябре составила 74,7 млрд руб., а за 11 месяцев банк заработал 814,1 млрд руб.