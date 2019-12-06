Сбербанк установил рекорд розничного кредитования

В ноябре Сбербанк два дня проводил акцию «Зеленый день», в ходе которой выдавал потребительские кредиты по ставке 11,1% годовых. «За два дня банк получил 760 000 кредитных заявок», – приводятся в сообщении банка слова его финансового директора Александра Морозова. «Ведомости» запросили банк, сколько заявок на кредит по акции было одобрено и сколько обычно заявок в день он принимает.