Сбербанк резко повышает ставки рублевых вкладов

Аналитик BCS Global Markets Елена Царева напоминает, что многие крупные банки стараются в декабре предложить сезонные вклады с повышенной ставкой. Это связано с тем, что в конце года на рынок приходят крупные суммы – население получает новогодние премии, бонусы, тринадцатую зарплату и т.д. «Естественно, банки конкурируют и стремятся удержать клиента у себя и для этого предлагают короткие вклады с повышенной ставкой – пройдет полгода, срок действия дорогого сезонника истечет, но зато клиент скорее всего останется с банком», — поясняет она.