Сбербанк резко повышает ставки рублевых вкладов
Со 2 декабря Сбербанк запускает два сезонных вклада с повышенными ставками для розничных клиентов — «Новогодний бонус» и «Выгодный старт», следует из сообщения банка. Вклад «Новогодний бонус» смогут открыть любые клиенты до 15 января 2020 г. включительно. Его ставка при сроке от 4 до 9 месяцев составит 4,85% годовых, при сроке 9 месяцев — 5,25%.
Максимальная доходность депозита «Выгодный старт» выше: на срок 6 месяцев — 5,00%, на срок 1 год — 5,50%, на срок 1,5 года— 5,85%. Но «Выгодный старт» будет предлагаться только новым вкладчикам Сбербанка — которые в период с 20 октября 2018 по 20 ноября 2019 гг. не открывали в нем срочные вклады. Срок действия предложения – до 31 января.
Оба депозита не пополняемые, минимальная сумма обоих – 50 000 руб.
Сейчас максимальная ставка розничного вклада в Сбербанке составляет 4,65% годовых (для сумм от 400 000 руб., при сроках 6-24 месяца), в сегменте клиентов «Сбербанк Первый» – 5,5% (от 300 млн руб., при сроках 6-24 месяца). Такая ставка действует с 6 ноября, когда госбанк снизил ставки рублевых вкладов базовой и премиальной линейки на 0,15–0,7 п. п. в зависимости от срока. После появления новых сезонников максимальная ставка его вклада в розницу вырастет сразу на 1,2 процентного пункта (п. п.), в премиальном сегменте – на 0,35 п. п.
Последний раз сезонный вклад действовал в Сбербанке с 19 сентябре по 31 октября 2019 г. Его максимальная ставка составляла 5,75% при вложениях на 1 год.
Банки дружно снижают ставки вкладов с весны этого года. Эта тенденция усилилась после того, как ЦБ начал очередную волну снижения ключевой ставки. Последний раз она была снижена в конце октября сразу на 0,5 п. п. до 6,5%.
«Мы внимательно следим за тенденциями рынка. Трендом последнего времени было снижение ставок, где Сбербанк не был исключением. Но декабрь месяц традиционно является высоким сезоном, когда банки запускают промо вклады и мы так же заинтересованы предоставить нашим клиентам выгодные новогодние предложения», — заявила «Ведомостям» пресс-служба госбанка.
Аналитик BCS Global Markets Елена Царева напоминает, что многие крупные банки стараются в декабре предложить сезонные вклады с повышенной ставкой. Это связано с тем, что в конце года на рынок приходят крупные суммы – население получает новогодние премии, бонусы, тринадцатую зарплату и т.д. «Естественно, банки конкурируют и стремятся удержать клиента у себя и для этого предлагают короткие вклады с повышенной ставкой – пройдет полгода, срок действия дорогого сезонника истечет, но зато клиент скорее всего останется с банком», — поясняет она.
В понедельник, 2 декабря, о запуске новогодних вкладов также объявил МКБ (со ставкой 7,7% при открытии ИИС), в пятницу, 29 ноября, сезонник появился в Почта-банке (ставка 6,2%).
Несмотря на некоторые сложности с привлечением средств осенью (в октябре средства населения в банке снизились на 0,6% до 13,07 трлн руб.), фондирование Сбербанка находится на комфортном уровне, потребности срочно его наращивать нет, указывает Аналитик Газпромбанка Андрей Клапко. По его словам, сейчас Сбербанк скорее движется в тренде со всем рынком: банки каждый год предлагают новогодние вклады.