Ставки вкладов крупнейших банков обновили исторический минимум

Как ЦБ считает ставку топ-10 банков

При определении максимальной процентной ставки по каждой кредитной организации:

— учитываются максимальные ставки по вкладам, доступным любому клиенту (в том числе потенциальному) без ограничений и предварительных условий. Вклады для выделенных категорий клиентов (пенсионеры, дети) и целей (на социальные и гуманитарные цели и т.п.) не рассматриваются;

— не учитываются ставки с капитализацией процентов по вкладу;

— не учитываются ставки, действующие при соблюдении определенных условий (регулярный оборот по банковской карте, постоянный неснижаемый остаток на банковской карте и т.п.);

— не рассматриваются комбинированные депозитные продукты, т.е. вклады с дополнительными условиями. Такими дополнительными условиями начисления повышенной процентной ставки могут быть, например, приобретение инвестиционных паев на определенную сумму, открытие инвестиционного счета, оформление программы инвестиционного или накопительного страхования жизни, подключение дополнительного пакета услуг и т.п.;

— не рассматриваются вклады, срок которых разделен на периоды с различными ставками.

Средняя максимальная процентная ставка рассчитывается как средняя арифметическая максимальных процентных ставок 10 кредитных организаций.