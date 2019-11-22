Ставки вкладов крупнейших банков обновили исторический минимум
Средняя максимальная ставка рублевых вкладов в 10 крупнейших банков по размеру портфеля средств населения во второй декаде ноября опустилась на 0,14 процентного пункта (п. п.) до 6,03% годовых. Об этом в пятницу отчитался Центробанк.
Это новый исторический минимум ставки топ-10 банков с начала расчета показателя в 2009 г. Исторический максимум ставки — 15,635% – наблюдался в декабре 2014 г. Предыдущее минимальной значение ставки топ-10 – 6,052% – было достигнуто в июне 2018 г. После это ставка росла вплоть до марта 2019 г., когда достигла 7,72%, а затем снижалась до нынешнего значения вслед за ключевой ставкой ЦБ.
Сейчас ЦБ рассчитывает среднюю максимальную ставку по данным Сбербанка, ВТБ, Райффайзенбанка, Газпромбанка, Альфа-банка, Промсвязьбанка, Россельхозбанка, Совкомбанка, «ФК Открытие» и Московского кредитного банка (МКБ). Регулятор рекомендует банкам, которые не входят в топ-10 по сумме привлеченных вкладов, не увеличивать ставки более чем на 2 п. п. по сравнению со средней максимальной.
Как ЦБ считает ставку топ-10 банков
При определении максимальной процентной ставки по каждой кредитной организации:
— учитываются максимальные ставки по вкладам, доступным любому клиенту (в том числе потенциальному) без ограничений и предварительных условий. Вклады для выделенных категорий клиентов (пенсионеры, дети) и целей (на социальные и гуманитарные цели и т.п.) не рассматриваются;
— не учитываются ставки с капитализацией процентов по вкладу;
— не учитываются ставки, действующие при соблюдении определенных условий (регулярный оборот по банковской карте, постоянный неснижаемый остаток на банковской карте и т.п.);
— не рассматриваются комбинированные депозитные продукты, т.е. вклады с дополнительными условиями. Такими дополнительными условиями начисления повышенной процентной ставки могут быть, например, приобретение инвестиционных паев на определенную сумму, открытие инвестиционного счета, оформление программы инвестиционного или накопительного страхования жизни, подключение дополнительного пакета услуг и т.п.;
— не рассматриваются вклады, срок которых разделен на периоды с различными ставками.
Средняя максимальная процентная ставка рассчитывается как средняя арифметическая максимальных процентных ставок 10 кредитных организаций.
С 11 по 20 ноября несколько банков из этого списка изменили условия рублевых вкладов.
В среду, 13 ноября, ВТБ снизил ставки всех рублевых депозитов, включая промовклады, на 0,25-0,45 п. п. Его максимальная ставка упала до 5,93% годовых (по полугодовому дистанционному промовкладу).
В пятницу, 15 ноября, также поступил Россельхозбанк, повторно снизив ставки базовых вкладов и акционного предложения на 0,3-0,5 п. п. Максимальная ставка его розничного вклада с учетом акции упала с 7,5 до 7% годовых (вклад на 3 года с начислением дохода в конце срока), без учета – на 0,4 п. п. до 6,8%.
В тот же день МКБ опустил максимальную ставку своего самого выгодного депозита «Мега Online» с 7,2 до 7% годовых. Также, на 0,2 п. п., снизились ставки Совкомбанка (по базовым вкладам) и «ФК Открытие» (по флагманскому вкладу «Надежный» при сумму от 750 000 руб. для всех сроков вложений, кроме 367 дней; при этом для сумм менее 750 000 руб. ставки подросли на 0,2 п. п.).
«В настоящий момент на рынке наблюдается тенденция по снижению ставок по депозитам, связанная с конъюнктурой рынка и недавним снижением ключевой ставки ЦБ на 0,5 п. п.», – заявила «Ведомостям» пресс-служба банка ВТБ.
Ставки снижаются под влиянием динамики ключевой ставки, соглашаются аналитики. Вероятность дальнейшего падения ставок депозитов сохраняется, считает аналитик BCS Global Markets Елена Царева: в декабре возможно очередное понижение ключевой ставки ЦБ.
Инфляция продолжает замедляться по всем компонентам, так что ЦБ может снизить ключевую ставку еще на 25 базисных пунктов в декабре и затем в феврале, прогнозирует аналитик Росбанка Анна Заигрина, а это будет способствовать дальнейшему снижению всех ставок в экономике.
Доходность вкладов населения продолжит снижаться независимо от действий регулятора, так что вполне вероятно, что средняя ставка опустится ниже 6%, считает замдиректора группы рейтингов финансовых институтов АКРА Валерий Пивень. По его словам, предыдущее понижение ключевой ставки еще не полностью отыграно, и, «кроме того, растущая конкуренция банков в кредитовании подталкивает их к максимально возможному удешевлению пассивов».
«Вклады для банка – один из наиболее дорогих видов пассивов. Пока ускоренными темпами росли высокомаржинальные розничные кредиты, банки могли позволить себе активно наращивать пассивы и предлагать повышенные ставки по вкладам», — подчеркивает гендиректор аналитического агентства «Бизнесдром» Павел Самиев. Но так как сейчас ЦБ стремится охлаждать потребительское кредитование, повышая требования к капиталу банков, и темпы выдач кредитов тормозятся (по данным ЦБ, в октябре рост розничных кредитов составил 0,9% против 1,6% в сентябре), слабеет и интерес банков к вкладам, объясняет Самиев. По этой причине в ближайшие два-три квартала ставки по вкладам могут снижаться даже быстрее, чем ключевая ставка, полагает он.