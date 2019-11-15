7 часов назад / Личный счет

Снижение максимальных ставок вкладов в топ-10 банках ускорилось

За первые десять дней ноября шесть из десяти крупнейших банков уменьшили доходность рублевых депозитов
Людмила Коваль Юлия Петрова
Людмила Коваль Юлия Петрова
Наталия Селиверстова / РИА Новости

Средняя максимальная ставка вкладов в 10 крупнейших банках по размеру портфеля средств населения в первой декаде ноября опустилась еще на 0,195 процентного пункта (п. п.) до 6,169% годовых. Об этом в пятницу отчитался Центробанк. За третьею декаду октября показатель снизился на 0,11 п. п.

ЦБ рассчитывает ставку по данным Сбербанка, ВТБ, Райффайзенбанка, Газпромбанка, Альфа-банка, Промсвязьбанка, Россельхозбанка, Совкомбанка, «ФК Открытие» и Московского кредитного банка (МКБ).

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