Снижение максимальных ставок вкладов в топ-10 банках ускорилось

Средняя максимальная ставка вкладов в 10 крупнейших банках по размеру портфеля средств населения в первой декаде ноября опустилась еще на 0,195 процентного пункта (п. п.) до 6,169% годовых. Об этом в пятницу отчитался Центробанк. За третьею декаду октября показатель снизился на 0,11 п. п.