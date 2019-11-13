Банки массово снижают ставки ипотеки

17 из топ-20 банков по величине ипотечного портфеля смягчили условия кредитования после того, как ЦБ 25 октября снизил ключевую ставку на 0,5 процентного пункта (п. п.) до 6,5% годовых. Среди них – Сбербанк, ВТБ, Газпромбанк, Россельхозбанк (РСХБ), Альфа-банк, «ФК Открытие». Корректируют программы и менее крупные игроки. Нынешнее падение ипотечных ставок не последнее в этом году, уверены эксперты.