Как банки подготовились к «черной пятнице»

В преддверии «черной пятницы» многие банки расширили список категорий, по которым клиентам, участвующим в распродажах, будет начислен повышенный кэшбэк. Например, банк «Возрождение» обещает вернуть 5% с расходов на бытовую технику, 7% — на одежду и обувь, 10% — на детские товары и 20% в категории «развлечения», произведенных по кредитным и дебетовым картам «#Непростокарта» в период с 22 ноября по 1 декабря, рассказал представитель банка. Лимит по кэшбэку составит 5000 руб. В другое время держателям «#Непростокарты» возвращали 5% лишь в трех категориях: «АЗС», «Путешествия» и «Кафе и рестораны».