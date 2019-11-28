Как банки подготовились к «черной пятнице»
Российские банки становятся активными участниками «черной пятницы». Почти половина из топ-30 кредитных организаций по величине портфеля вкладов запланировала акции и спецпредложения на время грандиозных распродаж. Банкиры называют это простым и понятным способом продемонтрировать свою лояльность клиентам.
Кэшбэк в пятницу
В преддверии «черной пятницы» многие банки расширили список категорий, по которым клиентам, участвующим в распродажах, будет начислен повышенный кэшбэк. Например, банк «Возрождение» обещает вернуть 5% с расходов на бытовую технику, 7% — на одежду и обувь, 10% — на детские товары и 20% в категории «развлечения», произведенных по кредитным и дебетовым картам «#Непростокарта» в период с 22 ноября по 1 декабря, рассказал представитель банка. Лимит по кэшбэку составит 5000 руб. В другое время держателям «#Непростокарты» возвращали 5% лишь в трех категориях: «АЗС», «Путешествия» и «Кафе и рестораны».
МТС Банк считает, что клиенты в «черную пятницу» потратятся на бытовую технику, одежду и обувь, товары для дома и продукты и услуги в сфере красоты и здоровья. Именно в этих категориях покупок с 25 ноября по 4 декабря будет действовать повышенный кэшбэк: для владельцев карт МТС Weekend — 4%, а МТС Cashback — 5%, вместо 1% в остальное время, сообщила пресс-служба банка. Правда, для кэшбэка установлен лимит в 3000 руб.
Повышенный кэшбэк обещают также «Кредит Европа банк» (5% для держателей дебетовых карт «Card Plus» при покупках одежды, обуви, аксессуаров, бытовой техники и электроники с 27 ноября по 2 декабря), ОТП Банк (5% на покупки во всех магазинах техники и электроники, а также на Aliexpress.com), «Ренессанс кредит» (3% на все покупки с 28 ноября по 1 декабря), «Ак Барс» (от 2,9% до 27% в зависимости от партнера акции в «черную пятницу»).