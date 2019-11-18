Россияне вложили в облигации Сбербанка 17 млрд рублей за месяц

Сбербанк размещает инвестиционные облигации с 2016 г. – по несколько выпусков в неделю. Как и в случае с классическими облигациями, банк гарантирует возврат номинальной стоимости и минимальный доход – обычно 0,01% годовых. Реальный доход при определенных обстоятельствах, зафиксированных в решении о выпуске, может оказаться существенно выше купонов по обычным облигациям – до 9–11% годовых. К примеру, в октябре Сбербанк размещал облигации со сроком обращения от месяца до 5 лет, дополнительный доход по которым зависел от курса доллара, индекса Мосбиржи и др. По условиям трехлетнего выпуска, привязанного к индексу Мосбиржи, если его среднее значение за период обращения бумаг будет выше, чем на 29 октября (2886,48 пункта), то каждый процент превышения принесет инвестору дополнительный доход в 1 п. п.