Россияне вложили в облигации Сбербанка 17 млрд рублей за месяц
В Сбербанке растет спрос на инвестиционные облигации – в октябре он разместил 10 выпусков более чем на 17 млрд руб., рассказал исполнительный директор – начальник отдела развития электронной дистрибуции Константин Шульга. Большую часть – 9 из 10 выпусков – выкупили физлица, отметил он. Одновременно были погашены два выпуска номиналом 441 млн руб.
Сбербанк размещает инвестиционные облигации с 2016 г. – по несколько выпусков в неделю. Как и в случае с классическими облигациями, банк гарантирует возврат номинальной стоимости и минимальный доход – обычно 0,01% годовых. Реальный доход при определенных обстоятельствах, зафиксированных в решении о выпуске, может оказаться существенно выше купонов по обычным облигациям – до 9–11% годовых. К примеру, в октябре Сбербанк размещал облигации со сроком обращения от месяца до 5 лет, дополнительный доход по которым зависел от курса доллара, индекса Мосбиржи и др. По условиям трехлетнего выпуска, привязанного к индексу Мосбиржи, если его среднее значение за период обращения бумаг будет выше, чем на 29 октября (2886,48 пункта), то каждый процент превышения принесет инвестору дополнительный доход в 1 п. п.
Одновременно в Сбербанке растут брокерские счета (счет нужен, чтобы купить облигацию): в начале ноября банк объявил, что первым в России открыл их более 1 млн.