Снижение ключевой ставки ударило по вкладчикам

В тот же день МКБ опустил максимальную ставку своего самого выгодного депозита «Мега Online» с 7,2 до 7% годовых. Так же, на 0,2 п. п., снизились ставки Совкомбанка (по базовым вкладам) и «ФК Открытие» (по флагманскому вкладу «Надежный» при сумму от 750 000 руб. для всех сроков вложений, кроме 367 дней; при этом для сумм менее 750 000 руб. ставки подросли на 0,2 п. п.).