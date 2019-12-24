«Тинькофф» подключился к сервису оплаты по QR-коду от Сбербанка
«Тинькофф» подключился к сервису Сбербанка для оплаты товаров и услуг по QR-коду «Плати QR», рассказал представитель группы. Представитель Сбербанка это подтвердил.
Через мобильное приложение «Тинькофф» клиенты смогут оплачивать покупки по технологии QR от Сбербанка, уточнил представитель «Тинькофф». Для оплаты в мобильном приложении «Тинькофф» нужно выбрать опцию «оплатить по QR-коду», с помощью камеры сканировать QR-код, размещенный на кассе магазина, ввести сумму и подтвердить операцию.
Сервисом «Плати QR» пользуются в первую очередь компании и предприниматели, которые не принимают карты, – небольшие магазины и салоны красоты, цветочные лавки, ярмарки, рынки, следует из слов представителя «Тинькофф». Технология позволяет микро- и малому бизнесу не устанавливать дополнительное оборудование для приема безналичных. Сейчас к «Плати QR» подключены десятки тысяч продавцов, говорит человек, знающий детали работы сервиса.
До сих пор с помощью «Плати QR» рассчитаться за товары и услуги могли лишь клиенты Сбербанка. «Тинькофф» стал первым банком-партнером, подключившимся к сервису, который Сбербанк запустил летом 2019 г.
Аналогичный способ оплаты по QR-коду в магазинах развивает Центробанк в своей Системе быстрых платежей (СБП). По задумке ЦБ этот способ приема безналичных должен стать для торговых точек дешевле, чем по картам.
Системно значимые банки должны были подключиться к СБП до 1 октября, и в срок уложились все, кроме Сбербанка. Он подключится примерно в марте этого года, говорил недавно предправления банка Герман Греф, а регулятор уже оштрафовал Сбербанк за срыв дедлайна и планирует это делать до тех пор, пока банк не присоединится к его системе.
Сбербанк создает альтернативу СБП не только в части платежей по QR-коду, но и в переводах. Сейчас основной функционал СБП – это переводы между физлицами по номеру телефона, чьи счета могут быть открыты в любом из банков – участников СБП. У Сбербанка есть своя система переводов по номеру телефона, и до середины прошлого года Сбербанк не пускал в нее других игроков: клиенты Сбербанка могли отправить деньги по номеру телефона только внутри него самого. Но после того как ЦБ заявил о создании СБП, Сбербанк начал сотрудничать с другими банками, например, к его системе переводов подключены «Тинькофф», Совкомбанк и «СДМ банк». Эти банки участвуют и в СБП.
«Тинькофф» будет получать комиссию за каждую операцию оплаты с помощью его приложения, говорит его представитель. Он также добавил, что, возможно, продавцы – клиенты банка смогут принимать платежи через сервис Сбербанка, это сейчас обсуждается.