«Тинькофф» подключился к сервису оплаты по QR-коду от Сбербанка

Сбербанк создает альтернативу СБП не только в части платежей по QR-коду, но и в переводах. Сейчас основной функционал СБП – это переводы между физлицами по номеру телефона, чьи счета могут быть открыты в любом из банков – участников СБП. У Сбербанка есть своя система переводов по номеру телефона, и до середины прошлого года Сбербанк не пускал в нее других игроков: клиенты Сбербанка могли отправить деньги по номеру телефона только внутри него самого. Но после того как ЦБ заявил о создании СБП, Сбербанк начал сотрудничать с другими банками, например, к его системе переводов подключены «Тинькофф», Совкомбанк и «СДМ банк». Эти банки участвуют и в СБП.