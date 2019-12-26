Как Центробанк смог затормозить кредитование
«Важно не допустить чрезмерного повышения долговой нагрузки [населения], и очень важно качество кредитов», – говорила председатель ЦБ Эльвира Набиуллина летом 2018 г. в интервью «Ведомостям». В тот год банки увеличили выдачи кредитов почти в 1,5 раза, правда, значительная часть пришлась на рефинансирование – ставки снижались. Вскоре регулятор перешел от слов к делу и с октября 2018 г. повысил коэффициенты риска для дорогих необеспеченных кредитов (чем выше коэффициент, тем больше капитала требуется банку для выдачи кредита) и ипотеки с низким первоначальным взносом (менее 20%). Весной 2019 г. ЦБ в третий раз повысил коэффициенты риска. А с октября каждому россиянину стали рассчитывать предельную долговую нагрузку (ПДН), от которой стал зависеть коэффициент риска.
Этого недостаточно, настаивал министр экономического развития Максим Орешкин: «Мое мнение заключается в том, что наивысший риск рецессии в России мы можем получить из-за проблемы пузыря потребительского кредитования». Основная часть кредитов приходится на домохозяйства, которые выплачивают по ним более 40% ежемесячного дохода, «это очень тяжелая ситуация», говорил министр. Темп роста потребкредитования не выше, чем ипотечного, поэтому ситуация не является критической, отвечала Набиуллина. Президент Владимир Путин на прямой линии посоветовал ЦБ обратить внимание на риск закредитованности населения. ЦБ даже попросил права ограничивать банкам определенные виды кредитования. Имеющихся инструментов может не хватить для сдерживания рынка, опасается он.
Совокупная долговая нагрузка населения (отношение выплат по долгам к располагаемым доходам) достигла рекорда с 2012 г. – 10,6% на 1 октября, подсчитал регулятор. Растет число заемщиков – к сентябрю их было 39,5 млн – и количество людей с несколькими кредитами. С 2017 г. 3,7 млн россиян взяли новые кредиты, не расплатившись по старым, по данным ЦБ. За это время их обязательства увеличились с 0,9 трлн до 2,2 трлн руб. Реальные располагаемые доходы населения (за вычетом обязательных платежей) первые два квартала снижались, а по итогам трех выросли всего на 0,2%. Сбережения населения за девять месяцев составили 667 млрд руб. – на 10,9% меньше, чем годом ранее.
Банкиры считают регулирование чрезмерным. ЦБ весь год боролся с ветряными мельницами, обнаруживая все новые пузыри, но в результате жертвой стала единственная жизнеспособная модель частного банка в России, говорит главный аналитик Сбербанка Михаил Матовников: «В розничном кредитовании главные ресурсы банков – розничная сеть и капитал. Сеть есть у всех, и до последнего времени казалось, что у розничных и универсальных банков схожий в процентном соотношении запас капитала. Но повышение коэффициентов риска сильнее всего ударило по розничным банкам». Результат – ЦБ борется с монополией госбанков, но из-за его драконовских мер бизнес сворачивают частные банки.
ВТБ считает преждевременным внедрение дополнительных ограничительных мер в ипотеке, говорит его представитель. Количественные меры излишни, считает руководитель управления кредитных рисков розничного сегмента Райффайзенбанка Алексей Крамарский. «В случае с ПДН у банка есть выбор, кредитовать высокорисковый сегмент под повышенную ставку или нет, – говорит он. – В случае с запретительными мерами у банка его не остается».
Рост необеспеченного потребительского кредитования в октябре замедлился до 1,3% против 1,7% в сентябре, подсчитал ЦБ. Замедляется и годовой рост: в октябре он составил 22,6% против 23,5% в сентябре (максимум в 25,3% был в апреле 2019 г.). Перелом годового тренда произошел после повышения в апреле коэффициентов риска по дорогим ссудам, уверен регулятор.
За 11 месяцев розничный портфель Сбербанка вырос на 16,7% против 24,1% за 11 месяцев 2018 г. У ВТБ рост замедлился до 15,8% (3,2 трлн руб.) против 21,6% (2,7 трлн) годом ранее. То же у Альфа-банка: 41% против 52% за 11 месяцев 2018 г., план на 2020 г. – 30%, но этого хватит, чтобы создать устойчивую базу доходности на 3–5 лет, говорит зампред и главный финансовый директор Алексей Чухлов.
Потребкредитование на излете, но не из-за мер ЦБ, а из-за того, что погашения приближаются по размеру к выдаче, говорит Матовников: бесконечно наращивать выдачи нельзя – для этого придется кредитовать намного более рискованных заемщиков. Опасность перерегулирования не менее реальна, чем недостаточное регулирование, уверен он: «Введено столько нового регулирования, что пора остановиться и посмотреть, все ли оно требуется, не стоит ли и ЦБ задуматься об оценке этого воздействия и, возможно, даже регуляторной гильотине».