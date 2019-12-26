Как Центробанк смог затормозить кредитование

«Важно не допустить чрезмерного повышения долговой нагрузки [населения], и очень важно качество кредитов», – говорила председатель ЦБ Эльвира Набиуллина летом 2018 г. в интервью «Ведомостям». В тот год банки увеличили выдачи кредитов почти в 1,5 раза, правда, значительная часть пришлась на рефинансирование – ставки снижались. Вскоре регулятор перешел от слов к делу и с октября 2018 г. повысил коэффициенты риска для дорогих необеспеченных кредитов (чем выше коэффициент, тем больше капитала требуется банку для выдачи кредита) и ипотеки с низким первоначальным взносом (менее 20%). Весной 2019 г. ЦБ в третий раз повысил коэффициенты риска. А с октября каждому россиянину стали рассчитывать предельную долговую нагрузку (ПДН), от которой стал зависеть коэффициент риска.