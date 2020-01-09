Официальный курс рубля вырос на 70 копеек

«Наш прогноз в целом совпадает с прогнозом Банка России, – утверждает ведущий аналитик «Альфа капитала» Дарья Желаннова. – Национальная валюта укрепляется с начала декабря. Этому способствует нормальная ситуация на глобальном рынке». По ее словам, были небольшие опасения из-за обострения отношений между США и Ираном, но пока что это несущественно повлияло на рынок, так как для рубля гораздо важнее внутренние опасения – санкции, но сейчас вероятность введения значимых для рынка ограничений низкая.