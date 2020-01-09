Официальный курс рубля вырос на 70 копеек
Центробанк установил официальный курс рубля к доллару США на пятницу, 10 января, на уровне 61,2 руб., что ниже предыдущего почти на 70 коп. В последний раз ЦБ установил официальный курс на 1–9 января на уровне 61,9 руб./$.
Регулятор устанавливает официальный курс, исходя из средневзвешенного значения торгов на Мосбирже с 10.00 до 11.30 мск. Курс рубля на Мосбирже на 16.51 мск составлял 61,2 руб./$ (без изменений к предыдущему закрытию).
При формировании курса ЦБ ориентируется на ситуацию на рынке, говорит аналитик Промсвязьбанка Богдан Зварич. Днем ранее, несмотря на существенное снижение цен на нефть, российская валюта смогла уверенно укрепиться, а доллар вплотную подошел к отметке 61 руб. «Поддержку рублю оказал рост спроса на валюты развивающихся стран, на фоне снижения напряженности вокруг Ирана, – говорит он. – Сегодня рубль стабилен, торгуется у уровней закрытия предыдущего дня».
В начале января произошло много событий, серьезно повлиявших на рубль, указывает начальник отдела инвестидей «БКС брокера» Нарек Авакян. 31 декабря был подписан пятилетний контракт на транзит газа через Украину, что значительно снизило геополитические риски по России, говорит он, также значительно подорожала нефть из-за обострения американо-иранского конфликта в связи с убийством иранского генерала Касема Сулеймани. «В основном эти события оказали позитивное влияние на курс рубля, из-за чего рубль укрепился», – говорит он.
«Наш прогноз в целом совпадает с прогнозом Банка России, – утверждает ведущий аналитик «Альфа капитала» Дарья Желаннова. – Национальная валюта укрепляется с начала декабря. Этому способствует нормальная ситуация на глобальном рынке». По ее словам, были небольшие опасения из-за обострения отношений между США и Ираном, но пока что это несущественно повлияло на рынок, так как для рубля гораздо важнее внутренние опасения – санкции, но сейчас вероятность введения значимых для рынка ограничений низкая.