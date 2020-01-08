Индекс Мосбиржи побил исторический рекорд

Заметнее всего (+4,1%) дорожают бумаги «Новатэка» и «ИнтерРАО». Лидер роста – привилегированные акции «Мечела» (+30,7%), но они не входят в индекс Мосбиржи. Возможно, такой рост акций — продолжение прошлогодней корпоративной истории, когда стало известно о выкупе долга компании ВТБ, что означает, что банк не планирует банкротить «Мечел», говорит Кочетков. «Также прошедший год оказался для металлургов более успешным, чем прогнозировалось: ожидается рост дивидендных выплат по привилегированным акциям и возобновление выплат по обыкновенным акциям, — продолжает он. — Учитывая эти факторы можно предположить, что сегодняшний рост вызван скупкой бумаг «Мечела» нерезидентами. Других причин для такого роста я пока не вижу».