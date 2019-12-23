Инвестиционная стратегия на 2020-й – не спешить и ждать подешевевших бумаг
Завершается 2019-й. В конце года принято подводить итоги и строить планы. Вот и мы попытаемся заглянуть за горизонт – в день завтрашний. С чем идти в 2020 год и чего от него ждать на фондовом рынке? Но прежде чем двигаться вперед, нужно оглянуться по сторонам и понять, где же мы находимся.
Еще в начале осени настроение у инвесторов всего мира портилось на глазах. Налицо были все признаки замедления роста мировой экономики, что неизбежно должно было привести к падению фондовых рынков. Все начали активно готовиться к этому неприятному событию, которое должно произойти, но никто не знал главного – когда? За последние месяцы сроки этого КОГДА значительно сдвинулись. Осенью большинство аналитиков ждали неприятностей если не зимой, то в начале весны, и уж совершенно точно – к лету 2020 г. Но прошло всего пара месяцев – и сроки возможного Армагеддона аналитики достаточно дружно перенесли на конец 2020 г., после президентских выборов в США, или даже на начало года 2021-го. Причин несколько. Но все они сводятся к одной: мировая экономика оказалась не настолько слаба, чтобы уже завтра ее хоронить.
Во-первых, осенний сезон корпоративной отчетности показал, что американский бизнес по-прежнему продолжает генерить неплохую прибыль – и даже выше прогнозов, а ведь многие ожидали убытков! Но с Америкой все и так более–менее ясно: она была и остается лучшей среди развитых стран и продолжает себя чувствовать явно лучше других.
Во-вторых, китайская экономика, которая шаг за шагом в течение лета и в начале осени понижала свои макроэкономические показатели, вдруг передумала слабеть и продемонстрировала по крайней мере стабилизацию ситуации.
В-третьих, самый большой сюрприз преподнесла Европа. Уж европейскую экономику не хоронил только ленивый. Однако в последние месяцы 2019 г. совершенно неожиданно стали проявляться признаки нащупывания дна. Причем настолько явные, что аналитики Deutsche Bank даже сделали очень смелый прогноз: дно достигнуто, и дальше будет разворот. Так ли это, пока сложно сказать, но оптимизма участникам рынка эти слова, безусловно, прибавили.
Ко всему этому следует еще добавить успешные для консерваторов выборы в Великобритании. После чего наконец-то появился свет в конце Brexit-туннеля. Ну и вишенкой на торте стал новогодний подарок рынкам от главного мирового Санта Клауса – президента США Дональда Трампа, который все же договорился с председателем КНР Си Цзиньпином хоть о чем-то в будущих американо-китайских торговых отношениях.
Иными словами, оптимизм к концу года заметно вырос. И мировые рынки реагировали соответственно: американские индексы день за днем покоряли все новые и новые вершины, обновляя свои исторические максимумы, а европейские индексы наконец-то вернулись к тем уровням, которых достигали более четырех лет назад, и тоже обновили максимумы, но уже локальные.
Где же кризис?
В таких условиях, естественно, возникает вопрос: а что дальше? Где он, этот кризис? Где обещанная рецессия? Где падение рынков? Вся логика развития событий подсказывает следующий возможный сценарий 2020 г. В первые месяцы (скорее всего, в середине января – начале февраля) будет предпринята попытка немножко опустить рынок с достигнутых высот. Слишком уж высоко мы забрались! Однако падение должно быть небольшим и чисто техническим – процентов на пять. Если удастся раскачать рынок, то, может быть, и на 10%, что все же маловероятно. И затем smart money (то есть деньги крупных профессиональных инвесторов), а с ними и мелкие спекулянты дружно накинутся на подешевевшие активы и понесут рынки ввысь. Большого хайпа, как в 2019 г., уже точно не будет. Расти будем не спеша, с остановками и мелкими коррекциями, со всякими sell in may и летними отпусками. Главная задача, стоящая перед финансовым рынком, перед администрацией Трампа (а он теперь и есть главный трейдер!), – сохранить «красивую картинку» до президентских выборов, сохранить достигнутое с ноября 2016 г. А это ни много ни мало – рост рынка на 60%! Поэтому цель ясна? Выполняйте!
На чем заработать
Что же в этой ситуации делать простому инвестору? Прежде всего, не верить никому – все может быть совершенно иначе. «Черные лебеди» из природы не исчезли и продолжают периодически нас навещать. Далее – сохранять осторожность. Рынок растет беспрецедентно долго, и опасность серьезных обвалов, даже немотивированных, остается чрезвычайно высокой. Поэтому, конечно же, в такой ситуации нужно продолжать отдавать предпочтение прежде всего защитным активам – акциям коммунальных и телекоммуникационных компаний, акциям с высокой дивидендной доходностью, а также, безусловно – и, наверное, прежде всего – надежным долговым бумагам с относительно короткими сроками до погашения. Именно это должно быть основой инвестиционного портфеля на 2020 г.
Но все же с учетом текущей ситуации и продолжающейся волны оптимизма в портфель можно добавить и немножко риска. Прежде всего стоит обратить внимание на акции биотехнологического сектора. Все годы президентства Трампа, пока рынок в целом рос, акции медицинских и биотехнологических компаний были придавлены прессом пересмотра программы медицинского обслуживания Obamacare. Инвесторы боялись, что в борьбе за прозрачность оказания медицинских услуг и за снижение стоимости лекарственных препаратов для населения, как обычно, выплеснут ребенка вместе с водой и от медицинских компаний законодатели не оставят камня на камне. Однако, к счастью, все обошлось, и новая программа Medicare, стартовавшая с 15 октября вместо Obamacare, особого беспорядка в жизнь медицинских компаний не внесла. И инвесторы тут же начали активно подбирать все, что плохо лежит. А плохо лежит в медицинском секторе практически все, и сейчас можно многое брать надолго, не глядя. Но лучше всех смотрится сейчас, конечно же, биотех. Особенно крупные компании биотехнологического сектора, такие как Gilead Sciences, Alexion Pharmaceuticals, Vertex Pharmaceuticals. Они находятся в центре внимания, постоянно возникают слухи, что эти компании вот-вот кто-то купит за какие-то сумасшедшие деньги. И купят ведь! Только в этом году купили двух гигантов биотеха – Allergan и Celgene. Первую компанию – с премией в 50% к рынку – купил Abbvie, а вторую – Bristol-Myers Squibb приобрел и вовсе вдвое дороже рыночной стоимости! Так что при любом раскладе акции биотехнологического сектора будут неплохим довеском к инвестиционному портфелю.
И все же главное – это здравый смысл и осторожность. Финансовые рынки стали слишком сильно зависеть от политики и от политиков. А с политиками нужно вести себя очень осторожно – слишком уж они непредсказуемы и суетливы. Деньги же любят тишину и предсказуемость. Поэтому не позволяйте себя втягивать в авантюры и берегите свои деньги. Они вам еще пригодятся для покупок хороших и подешевевших бумаг. Это время скоро придет. Не спешите!