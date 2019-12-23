Инвестиционная стратегия на 2020-й – не спешить и ждать подешевевших бумаг

Но все же с учетом текущей ситуации и продолжающейся волны оптимизма в портфель можно добавить и немножко риска. Прежде всего стоит обратить внимание на акции биотехнологического сектора. Все годы президентства Трампа, пока рынок в целом рос, акции медицинских и биотехнологических компаний были придавлены прессом пересмотра программы медицинского обслуживания Obamacare. Инвесторы боялись, что в борьбе за прозрачность оказания медицинских услуг и за снижение стоимости лекарственных препаратов для населения, как обычно, выплеснут ребенка вместе с водой и от медицинских компаний законодатели не оставят камня на камне. Однако, к счастью, все обошлось, и новая программа Medicare, стартовавшая с 15 октября вместо Obamacare, особого беспорядка в жизнь медицинских компаний не внесла. И инвесторы тут же начали активно подбирать все, что плохо лежит. А плохо лежит в медицинском секторе практически все, и сейчас можно многое брать надолго, не глядя. Но лучше всех смотрится сейчас, конечно же, биотех. Особенно крупные компании биотехнологического сектора, такие как Gilead Sciences, Alexion Pharmaceuticals, Vertex Pharmaceuticals. Они находятся в центре внимания, постоянно возникают слухи, что эти компании вот-вот кто-то купит за какие-то сумасшедшие деньги. И купят ведь! Только в этом году купили двух гигантов биотеха – Allergan и Celgene. Первую компанию – с премией в 50% к рынку – купил Abbvie, а вторую – Bristol-Myers Squibb приобрел и вовсе вдвое дороже рыночной стоимости! Так что при любом раскладе акции биотехнологического сектора будут неплохим довеском к инвестиционному портфелю.