«Лебеди», «вороны» и «журавли». Что ждет глобальную экономику и инвесторов в 2020 году

Большинство проблем мировой экономики не имеют решений, но это не означает, что проблемами и процессами нельзя управлять. Возможности инвесторов заработать в 2020 г. будут зависеть от того, насколько точно они оценивают способности правительств, монетарных властей и корпораций управлять накопившимися проблемами и использовать новые технологии. Инвесторам важно понимать, что, несмотря на торговые войны, мировая экономика растет, хотя и замедляется, и пока риски рецессии крайне малы. Но это означает, что центральные банки в целом справились с задачей и вряд ли продолжат снижать процентные ставки. Поэтому не стоит ожидать роста в сегменте облигаций с длинными сроками до погашения. Необходимо сократить риски длинных бумаг и обратить внимание на более короткие облигации с положительными реальными ставками. К таким облигациям относятся и российские ОФЗ, которые продолжат привлекать российских и иностранных инвесторов.