ОСАГО подешевело благодаря либерализации тарифов

C января 2019 г. ЦБ ввел новые тарифы ОСАГО – коридор расширится на 20% в обе стороны: от 2746 до 4942 руб. Накануне повышения тарифов ЦБ прогнозировал, что расширение коридора снизит цены на ОСАГО для 80% водителей, а доля тех, для кого ОСАГО сильно подорожает, не превысит 5%. Также с прошлого года была введена более гибкая система КВС (коэффициент возраст-стаж) с детальной градацией: вместо действующих четырех ступеней будет 58, и изменен подход к применению КБМ (коэффициент бонус-малус).