ОСАГО подешевело благодаря либерализации тарифов
За 2019 г. полис ОСАГО подешевел в среднем на 5%, приблизившись к тарифу 2015 г.: с 5718 до 5434 руб. Такие данные приводит Российский союз страховщиков (РСА). Средняя премия снизилась в 74 регионах, на которые приходится более 95% автовладельцев. Стоимость полиса для физлиц, по данным союза, уменьшилась в среднем на 3,3%.
Результаты первого этапа реформы по индивидуализации тарифов совпали с прогнозами, доволен президент РСА Игорь Юргенс: большинство автовладельцев стали платить за полис ОСАГО меньше. «Но давление обязательной автогражданки на экономику [страхового] рынка растет, – отмечает он. – Так, с 1 декабря стоимость средней “корзины” запчастей по актуализированным справочникам выросла почти на 10%. Чтобы безаварийные водители и дальше платили за ОСАГО меньше, необходимо продолжить реформу».
В январе 2019 г. вступило в действие указание ЦБ, которое добавило гибкости страховым компаниям и сделало тариф более справедливым и индивидуальным, и за счет конкуренции между страховщиками цена на полисы снизилась, сообщил представитель ЦБ. Для дальнейшей индивидуализации необходимы изменения в законодательстве, которые в этому году будут рассмотрены Госдумой, надеется регулятор.
C января 2019 г. ЦБ ввел новые тарифы ОСАГО – коридор расширится на 20% в обе стороны: от 2746 до 4942 руб. Накануне повышения тарифов ЦБ прогнозировал, что расширение коридора снизит цены на ОСАГО для 80% водителей, а доля тех, для кого ОСАГО сильно подорожает, не превысит 5%. Также с прошлого года была введена более гибкая система КВС (коэффициент возраст-стаж) с детальной градацией: вместо действующих четырех ступеней будет 58, и изменен подход к применению КБМ (коэффициент бонус-малус).
В отдельных регионах, по данным РСА, средняя цена полиса снизилась более чем на 10% – в Магаданской области (на 42,1%), Еврейской автономной области (на 13,4% ), Республике Коми (на 12,4%) и др.
Очередной этап либерализации тарифов сделал ОСАГО доступнее для большинства автомобилистов, говорит начальник управления продукт-менеджмента и маркетинга СК «МАКС» Евгения Попкова. «Расширение тарифного коридора базовых ставок и развернувшаяся на этом фоне активная конкурентная борьба среди страховщиков сыграли на руку потребителям, – говорит она. – В нехарактерном для рынка ОСАГО ключе сбылись именно позитивные прогнозы и средняя премия снизилась».
«У нас снижение происходит параллельно общему движению рынка (средний платеж стал на 7% меньше, чем годом ранее), – говорит директор департамента анализа и моделирования блока андеррайтинга «Росгосстрах» Алексей Володяев. – Законодательство об ОСАГО теперь менее склоняет страховщиков к уравниловке и больше нацелено на создание материальных выгод для аккуратных водителей».
В этом году планируется принять несколько инициатив, в том числе ту, которая позволит страховщикам при тарификации учитывать историю водителя – штрафы и прочее, что позволит тариф персонализировать, напоминает заместитель гендиректора «РЕСО-гарантии» Игорь Иванов. Также рассматривается возможность отмены коэффициента мощности и территориального коэффициента: их может заменить коэффициент страховщика, который будет устанавливать он сам.