Ошибка в заполнении полиса ОСАГО может дорого стоить водителям

29 октября вступили в силу поправки в закон об ОСАГО. Они предусматривают, что страховые компании имеют право взыскать с виновника аварии всю сумму, выплаченную пострадавшей стороне по ОСАГО, если окажется, что в полис виновника внесены недостоверные данные с целью уменьшения стоимости страховки. Максимальная сумма возмещения за вред имуществу – 400 000 руб., жизни и здоровью – 500 000 руб.