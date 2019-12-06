Ошибка в заполнении полиса ОСАГО может дорого стоить водителям
В случае ДТП страховая компания имеет право взыскать с них всю сумму выплат
29 октября вступили в силу поправки в закон об ОСАГО. Они предусматривают, что страховые компании имеют право взыскать с виновника аварии всю сумму, выплаченную пострадавшей стороне по ОСАГО, если окажется, что в полис виновника внесены недостоверные данные с целью уменьшения стоимости страховки. Максимальная сумма возмещения за вред имуществу – 400 000 руб., жизни и здоровью – 500 000 руб.
До сих пор такая норма распространялась лишь на электронные полисы ОСАГО.
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