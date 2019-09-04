ЦБ объяснил, как объединить в одном полисе ОСАГО и каско

Евгений Разумный / Ведомости

ЦБ по поручению председателя правительства России Дмитрия Медведева подготовил предложение, как объединить в одном полисе две автостраховки – обязательную (ОСАГО) и добровольную. Если предложение будет принято, владелец машины сможет не заключать отдельного договора каско, а внести информацию о нем на обратную сторону полиса ОСАГО. У автовладельца останется возможность покупать полисы отдельно. ОСАГО страхует ответственность автомобилиста перед третьими лицами, каско – автомобиль и (при желании) имущество в нем.

Если автовладелец решит купить объединенный полис ОСАГО и каско, пишет ЦБ, каско в этом случае должно предоставлять стандартную защиту от риска утраты (гибели) или повреждения транспортного средства; он может быть и с франшизой, но не более 20% страховой суммы. Если владелец принимает франшизу, страховая компания оплачивает ущерб только выше указанной в договоре суммы. Срок договора каско должен будет совпадать со сроком договора ОСАГО, в случае прекращения действия полиса ОСАГО будет прекращаться и действие полиса каско, говорится в проекте указания ЦБ.

Дмитрий Медведев в конце апреля поручил Минфину, Минэкономразвития и Минюсту обсудить с ЦБ объединение страховок. Тогда ЦБ назвал идею преждевременной и предложил обсуждать ее после реформы ОСАГО и перехода к индивидуальным тарифам. Замдиректора департамента страхового рынка ЦБ Светлана Никитина объясняла: ОСАГО – обязательная услуга, и если совместить его с каско, то новый продукт также будет носить обязательный характер. Но обязать граждан страховать имущество нельзя, это противоречит Конституции.

ЦБ сомневался и в спросе на единый продукт. Никитина высказывала мнение, что серьезной потребности в едином полисе нет ни у потребителей, ни у рынка.

Концепцию реформы ОСАГО ЦБ представил в мае 2018 г.: оно должно перейти к индивидуальному тарифу в три этапа, последний должен завершиться не ранее середины 2020 г. Однако теперь ЦБ пишет на сайте, что предложенные им изменения позволят сделать заключение договора автокаско более удобным как для потребителей, так и для страховщиков.

Представитель ЦБ не ответил на вопросы «Ведомостей».

В компании – лидере рынка ОСАГО, «Альфастраховании», не видят необходимости в продукте, где скрещиваются разные понятия – страхования ответственности и страхования имущества, говорит директор департамента обязательных видов страхования Денис Макаров: непонятно, как их соединить, но очевидно, что цена объединенного полиса не будет значительно ниже, чем при покупке полисов отдельно. Скорее наоборот: включение рисков каско в полис ОСАГО приведет к резкому росту цены на единый продукт, уверен Макаров, и это будет негативно воспринято автовладельцами. Сегодня страховые компании и так делают все, чтобы предоставить клиенту широкий выбор вариантов каско, заключил он.

Будет ли комбинированный полис дешевле двух раздельных – покажет практика, считает исполнительный директор Российского союза автостраховщиков Евгений Уфимцев.

ЦБ нашел буквальное решение вопроса без серьезного изменения законодательства – полисы ОСАГО и автокаско предлагается объединить физически на одном полисе, что позволяет снять этот вопрос с повестки дня, говорит управляющий директор по рейтингам страховых и инвестиционных компаний «Эксперта РА» Алексей Янин.

Те, кто хочет купить каско, имеют возможность сделать это и сейчас, говорит директор группы рейтингов финансовых институтов рейтингового агентства НКР Евгений Шарапов, но объединение полисов в краткосрочной перспективе, скорее всего, окажет умеренно позитивное влияние на рынок. Эксперт не ожидает резкого роста в сегменте каско, но на конец I квартала 2019 г. количество полисов ОСАГО (37,8 млн) в 8,3 раза превосходило количество полисов каско, и в отдаленной перспективе у страховщиков гипотетически появятся неплохие перспективы для развития автострахования.

Идет существенный рост доли электронных полисов ОСАГО в последние два года (сейчас почти 50% полисов продается онлайн), напоминает Шарапов: постепенно все идет к тому что бумажные полисы будут иметь все меньшую и меньшую популярность.

«Ведомости» ожидают ответа представителей крупных автостраховщиков.