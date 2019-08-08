Финансовый омбудсмен вернет автоюристам деньги
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Финансовый омбудсмен спустя два месяца своей работы решил пойти навстречу автоюристам. Сейчас гражданин, недовольный, например, размером выплаты, перед подачей иска к страховщику должен сначала обратиться к омбудсмену. Если гражданин обращается сам, то он за это не платит, но если он переуступил права юристу (или любой другой стороне), то рассмотрение жалобы обойдется в 15 000 руб.
Совет службы омбудсмена решил, что будет возвращать юристам и другим третьим лицам деньги, если их жалобу отказались рассматривать по законным основаниям, рассказал «Ведомостям» представитель службы. Например, если жалобу в службу направили, не обратившись сначала с претензией в страховую, или же параллельно по этой жалобе идет разбирательство в суде. В июне служба зарегистрировала от третьих лиц как минимум 106 личных кабинетов, в июле – еще 101. За эквивалентное количество жалоб омбудсмену заплатили бы 3,1 млн руб. В июне общая доля отказов по обращениям была 77%, в июле – 68%. Учитывая, что практически все отказы связаны с формальным нарушением процедур обращения, за два месяца служба отказала в рассмотрении ориентировочно по 150 жалобам третьих лиц и может вернуть им около 2,2 млн руб.
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