Финансы / Страхование
Статья опубликована в № 4818 от 23.05.2019 под заголовком: Оспорить ОСАГО. Дорого

Работа омбудсмена ЦБ дорого обойдется страховщикам

Со следующей недели он начнет рассматривать все споры по ОСАГО, но против его ставок выступил рынок

На следующей неделе в России радикально изменится порядок рассмотрения имущественных споров по ОСАГО. С 1 июня все их в обязательном порядке начнет рассматривать омбудсмен – этот институт создан ЦБ.

Потребителю, недовольному, например, выплатой, перед подачей иска к страховщику придется обратиться к омбудсмену – бесплатно. Жалобу тот обязан рассмотреть за 15 рабочих дней, его решения обязательны для страховщиков.

Страховщики сначала приветствовали появление омбудсмена по ОСАГО при ЦБ. Его участие в спорах снизит количество судебных разбирательств, на которые, утверждают страховщики, их толкают автоюристы – и обогащаются, потому что добиваются крупных выплат в судах. Но бесплатно омбудсмен работает только для страхователей, страховщики ему платят – и, по их мнению, дорого.

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