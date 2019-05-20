Реформа ОСАГО снизила среднюю цену полиса на 6%
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С начала года, когда ЦБ расширил тарифный коридор ОСАГО, средняя стоимость полиса для населения снизилась на 5,62%, сообщил Российский союз автостраховщиков (РСА). По его данным, за первые четыре месяца средняя стоимость полиса составила 5219 руб. – на 311 руб. меньше, чем в январе – апреле 2018 г.
Коридор базового тарифа был расширен 9 января на 20% в обе стороны до 2746–4942 руб. с 3432–4118 руб. На основе базовой ставки рассчитывается итоговая цена полиса – с поправкой на возраст, стаж и аварийность водителя и прочие коэффициенты.
Сборы страховщиков ОСАГО сокращаются, а выплачивать им приходится все больше, указывают данные РСА. Премии компаний в январе – апреле сократились на 3,5% до 67,08 млрд руб., а число проданных полисов выросло на 1,7% до 12,4 млн. Выплаты при этом выросли на 15,7% до 51,9 млрд руб.
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