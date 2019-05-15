Финансы / Страхование
Статья опубликована в № 4813 от 16.05.2019 под заголовком: Минус два страховщика

ЦБ отозвал лицензию у одного из крупнейших страховщиков ОСАГО

В «Наско» застрахованы сотни тысяч автомобилистов и более 100 туроператоров

ЦБ с 14 мая запретил заниматься страхованием и перестрахованием компаниям «Наско» и «Респект», приказ опубликовал 15 мая. Обе входили «в число лидеров по таким социально значимым видам страхования, как страхование ответственности застройщиков и ОСАГО», а также в неформальную страховую группу, сказал «Ведомостям» представитель ЦБ, добавив, что компании систематически нарушали права и законные интересы потребителей.

Нет жалоб – нет и денег

«Наско» в 2018 г. заняла 24-е место по сборам (9,2 млрд руб., данные ЦБ). Компания входит в число лидеров ОСАГО: в прошлом году была 11-й, а в I квартале 2019 г. – 8-й по сборам – 1,3 млрд руб. (272 000 полисов), следует из данных Российского союза автостраховщиков (РСА).

«Респект» был крупнейшим страховщиком застройщиков (в декабре 2018 г. ЦБ запретил ему заниматься этим видом деятельности).

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Комментарии
murashka
15:30 15.05.2019
Предпосылки для разрастания финансового кризиса в РФ никуда не делись. Цены на нефть не выглядят устойчивыми.
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