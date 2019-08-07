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В Москве начались проверки наличия ОСАГО у водителей с помощью дорожных камер

В Москве началось тестирование системы автоматической проверки наличия у водителей полисов ОСАГО с помощью дорожных камер, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на несколько источников. Совместный эксперимент проводят ГИБДД, столичный Центр организации дорожного движения (ЦОДД) и Российский союз автостраховщиков (РСА). В ГУ МВД газета направила запрос о тестировании, однако комментарий представителя ведомства получить не удалось.

Пока водители получают предупреждение о необходимости оформить полис, отмечают источники газеты. После завершения тестирования нарушителям будут приходить штрафы на 800 руб. Обладатели полисов ОСАГО, в отношении которых была допущена ошибка, могут обратиться на горячую линию в РСА.

Сейчас в Москве работает более 1500 камер (они находятся в введении ЦОДД), в сутки они фиксируют порядка 50 млн проездов автомобилей. За три месяца тестирования было выявлено более 700 000 нарушений, а более 5500 водителей получили предписания.

Новая система автоматической проверки наличия полиса ОСАГО может заработает и в других городах, рассказывали ранее в РСА. Ими могут стать Санкт-Петербург и Казань.