Костин назвал возможный уровень дивидендов ВТБ за прошлый год
«Может быть, корректировка будет предложена за счет привилегированных акций, по которым мы выплачиваем Минфину и АСВ», – заявил Костин в кулуарах Всемирного экономического форума в Давосе.
В апреле ВТБ утвердил стратегию развития группы до 2023 г. В соответствии с ней в 2019 г. ВТБ планировал получить около 200 млрд руб. чистой прибыли, в 2020 г. – 230 млрд, в 2021 г. – 270 млрд, а к 2022 г. – достичь 300 млрд. По оценке Костина, банк достиг в 2019 г. запланированных показателей по прибыли: «Когда будет аудированная отчетность, тогда скажем точно».
Правительство несколько лет добивается, чтобы госкомпании платили в бюджет не менее 50% чистой прибыли по МСФО. 60,9% обыкновенных акций ВТБ принадлежит Росимуществу. Но в 2019 г. для банка было сделано исключение из-за требований ЦБ к достаточности капитала системно значимых банков. В итоге на дивиденды за 2018 г. банк направил 15% чистой прибыли по МСФО, или 26,8 млрд руб., – остальное пошло в капитал. С 2019 г. госбанк пообещал перечислять акционерам 50% чистой прибыли.