Костин назвал возможный уровень дивидендов ВТБ за прошлый год

В апреле ВТБ утвердил стратегию развития группы до 2023 г. В соответствии с ней в 2019 г. ВТБ планировал получить около 200 млрд руб. чистой прибыли, в 2020 г. – 230 млрд, в 2021 г. – 270 млрд, а к 2022 г. – достичь 300 млрд. По оценке Костина, банк достиг в 2019 г. запланированных показателей по прибыли: «Когда будет аудированная отчетность, тогда скажем точно».