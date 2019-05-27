Статья опубликована в № 4821 от 28.05.2019 под заголовком: ВТБ обойдется без бумаги
ВТБ хочет стать банком номер один в кошельках россиян
Его новая стратегия развития предусматривает цифровую трансформацию
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Основные цели ВТБ выглядят разумно, хоть и несколько оптимистично
Андрей Гордеев / Ведомости
23 апреля наблюдательный совет ВТБ утвердил новую стратегию до 2023 г. Банк тогда документ публиковать не стал, а спустя месяц ознакомил с ним аналитиков. «Ведомости» ознакомились с презентацией, ее подлинность подтвердили два присутствовавших на встрече аналитика. Представитель ВТБ не подтвердил и не опроверг содержание новой стратегии.
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