ВТБ хочет стать банком номер один в кошельках россиян

Статья опубликована в № 4821 от 28.05.2019 под заголовком: ВТБ обойдется без бумаги

Откройте статью для друзей! Этот материал доступен только платным подписчикам "Ведомостей". Просто расшарьте его, нажав на кнопку одной из соцсетей, — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком, перейдя по вашей ссылке {{fb}}

{{vk}}













Откройте статью для друзей! Этот материал доступен только платным подписчикам "Ведомостей". Просто расшарьте его, нажав на кнопку одной из соцсетей, — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком, перейдя по вашей ссылке {{fb}}

{{vk}}













Основные цели ВТБ выглядят разумно, хоть и несколько оптимистично Андрей Гордеев / Ведомости

23 апреля наблюдательный совет ВТБ утвердил новую стратегию до 2023 г. Банк тогда документ публиковать не стал, а спустя месяц ознакомил с ним аналитиков. «Ведомости» ознакомились с презентацией, ее подлинность подтвердили два присутствовавших на встрече аналитика. Представитель ВТБ не подтвердил и не опроверг содержание новой стратегии.

Полный диджитал