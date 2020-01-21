Из ВТБ уходит первый зампред правления

В октябре 2019 г. Олюнин представил стратегию развития ВТБ на 2019–2022 гг., которая подразумевала курс на цифровизацию. К 2023 г. ВТБ хочет стать банком № 1 в кошельке клиентов и лидером по уровню удовлетворенности пользователей, а также создать для них полноценную лайф-стайл платформу со всем спектром услуг: от здоровья до отдыха. ВТБ хочет предоставлять 100% продуктов онлайн, удаленно реализовывать 50% продаж и уйти от бумажного документооборота. В 2019 г. ВТБ планирует заработать около 200 млрд руб. чистой прибыли, в 2020 г. – 230 млрд, в 2021 г. – 270 млрд, а к 2022 г. – достичь 300 млрд, следует из презентации. Костин эти планы подтвердил: «Вот мы по этому плану идем, абсолютно». Отвечая на вопрос, выполнит ли ВТБ прогноз по прибыли на 2019 г., он заявил: «Мой прогноз – да, но это прогноз, когда будет аудированная отчетность, тогда скажем точно».