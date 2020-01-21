Из ВТБ уходит первый зампред правления
Первый зампред правления ВТБ Дмитрий Олюнин покинет банк в конце января, сообщил президент – предправления госбанка Андрей Костин в кулуарах Всемирного экономического форума в Давосе: «Да, Олюнин будет уходить, по-моему, с конца января уже» (здесь и далее цитаты по «Интерфаксу»).
Функции, которые в банке курировал Олюнин, в основном перейдут Костину, сообщил руководитель ВТБ: это прежде всего банковская трансформация и стратегия.
Таким образом, у Костина останется два первых заместителя – Юрий Соловьев и Андрей Пучков.
Об уходе Олюнина в декабре 2019 г. сообщало агентство Reuters, ВТБ тогда не комментировал это, а сам Олюнин называл «беспочвенными слухами». «Ведомости» ожидают ответа представителя ВТБ.
Дмитрий Олюнин окончил экономический факультет МГУ и Институт политических наук во Франции. Карьеру начал в 1996 г. во Всероссийском банке развития регионов (ВБРР, дочерний банк «Роснефти»), где стал старшим вице-президентом. Работал вице-президентом во Внешторгбанке (сейчас – ВТБ), был первым зампредом правления «ВТБ Северо-Запад», до присоединения в 2013 г. к «ВТБ 24» Транскредитбанка был его президентом.
До возвращения в ВТБ в 2018 г. Олюнин пять лет возглавлял правление Росбанка, входящего во французскую группу Societe Generale. В ВТБ он пришел сначала на должность советника Костина, а затем стал одним из его первых заместителей. С января 2019 г. возглавляет совет директоров банка «Возрождение», который ВТБ по просьбе Центробанка купил у Дмитрия и Алексея Ананьевых после санации их Промсвязьбанка.
«Я знал Дмитрия Олюнина по совместной работе в банковской комиссии РСПП, ВБРР и ассоциации «Россия», – рассказал «Ведомостям» исполнительный вице-президент РСПП Александр Мурычев. – Это профессиональный банкир, практически всю жизнь проработавший в банковской системе. Помимо уверенного российского опыта он хорошо знает международные практики, являясь руководителем входящего в европейскую группу Societe Generale банка».
В октябре 2019 г. Олюнин представил стратегию развития ВТБ на 2019–2022 гг., которая подразумевала курс на цифровизацию. К 2023 г. ВТБ хочет стать банком № 1 в кошельке клиентов и лидером по уровню удовлетворенности пользователей, а также создать для них полноценную лайф-стайл платформу со всем спектром услуг: от здоровья до отдыха. ВТБ хочет предоставлять 100% продуктов онлайн, удаленно реализовывать 50% продаж и уйти от бумажного документооборота. В 2019 г. ВТБ планирует заработать около 200 млрд руб. чистой прибыли, в 2020 г. – 230 млрд, в 2021 г. – 270 млрд, а к 2022 г. – достичь 300 млрд, следует из презентации. Костин эти планы подтвердил: «Вот мы по этому плану идем, абсолютно». Отвечая на вопрос, выполнит ли ВТБ прогноз по прибыли на 2019 г., он заявил: «Мой прогноз – да, но это прогноз, когда будет аудированная отчетность, тогда скажем точно».