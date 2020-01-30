Совкомбанк предупредил инвесторов о неожиданном риске
Банк может быть признан системно значимым, что повлечет дополнительные требования и более пристальное внимание со стороны ЦБ, сказано проспекте эмиссии «вечных» евробондов Совкомбанка на $300 млн (есть у «Ведомостей»), размещенных 30 января. Подлинность документа подтвердили два человека, участвовавших в размещении. Представитель Совкомбанка подтвердил упоминание этого «гипотетического» риска в проспекте, отказавшись от других комментариев.
ЦБ ведет список системно значимых банков, финансовое состояние которых может повлиять на весь банковский сектор России. Сейчас их 11. Значимость банка регулятор определяет по размеру активов, розничных депозитов и др. Основываясь на этих критериях, ЦБ может включить Совкомбанк в список системно значимых банков, говорится в проспекте, тогда он «будет подвержен дополнительному регулированию и особому надзору» со стороны ЦБ, предупреждает банк потенциальных инвесторов. ЦБ не стал комментировать возможность включения Совкомбанка в список системно значимых.