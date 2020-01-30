Совкомбанк предупредил инвесторов о неожиданном риске

ЦБ ведет список системно значимых банков, финансовое состояние которых может повлиять на весь банковский сектор России. Сейчас их 11. Значимость банка регулятор определяет по размеру активов, розничных депозитов и др. Основываясь на этих критериях, ЦБ может включить Совкомбанк в список системно значимых банков, говорится в проспекте, тогда он «будет подвержен дополнительному регулированию и особому надзору» со стороны ЦБ, предупреждает банк потенциальных инвесторов. ЦБ не стал комментировать возможность включения Совкомбанка в список системно значимых.