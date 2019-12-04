Совкомбанк продолжает скупать банки

Сделка вписывается в логику развития Совкомбанка, считает аналитик агентства Moody’s Лев Дорф, хотя по цене и незначительна, собственный капитал ВКА-банка – 1,2 млрд руб. по МСФО. Для сравнения: чистая прибыль самого Совкомбанка по МСФО за I полугодие составила 13 млрд рублей, указывает он. Для Совкомбанка ВКА-банк – понятный актив, который поспособствует усилению позиций банка в регионе, это один из старейших банков Астраханской области, который работает с администрацией Астрахани, обслуживает местные предприятия и организации, а также розничных клиентов. «В его активах более 80% занимают ценные бумаги, большая часть из которых – государственные облигации, а коэффициент достаточности капитала банка превышает 80%», – говорит Дорф.