Совкомбанк продолжает скупать банки
Согласно выписке из реестра владельцев ценных бумаг (есть у Ведомостей, подлинность выписки подтвердили в Совкомбанке), Совкомбанк стал акционером ВАКбанка 2 декабря, купив около 20% акций, но менее, чем блокпакет. В ближайшее время банк планирует довести долю до контрольной, сообщил «Ведомостям» человек, знакомый с документами, подготовленными к сделке, и подтвердил человек, близкий к Совкомбанку.
По словам человека, близкого к Совкомбанку, у ВКА-банка очень много акционеров, они уже несколько лет не видели дивидендов и хотят продать акции.
«Мы планируем с помощью долгосрочного партнерства с ВКАбанком усилить позиции в Астраханской области», – заявил представитель Совкомбанка. Кто выступил продавцом акций, во что обошлась сделка – никто не сообщает.
В ВКАбанке на запрос Ведомостей не ответили.
ВКАбанк – небольшой по размерам универсальный банк, на 1 октября занимает 312 место среди российских банков по размеру активов (2,2 млрд руб), по данным Интерфакс ЦЭА. На 19 ноября, по данным ЦБ, банк контролировали несколько семей – Сухоруковых (в общей сложности владели 29,9983% акций), Бондаренко (в общей сложности владели 22,2284%), Ломовых (в общей сложности владели 20,2885%). Среди других акционеров были физлица: Татьяна Солодко (6,1380%), Сергей Паненко (5,4170%), Наталья Картавых (2,2957%), Ирина Букаева (1,9339 %), Вера Полякова (1,0992%), и еще 1,0084% в совокупности принадлежали Ольге и Михаилу Столяровым, остальные 9,5926% — миноритариям.
Сделка вписывается в логику развития Совкомбанка, считает аналитик агентства Moody’s Лев Дорф, хотя по цене и незначительна, собственный капитал ВКА-банка – 1,2 млрд руб. по МСФО. Для сравнения: чистая прибыль самого Совкомбанка по МСФО за I полугодие составила 13 млрд рублей, указывает он. Для Совкомбанка ВКА-банк – понятный актив, который поспособствует усилению позиций банка в регионе, это один из старейших банков Астраханской области, который работает с администрацией Астрахани, обслуживает местные предприятия и организации, а также розничных клиентов. «В его активах более 80% занимают ценные бумаги, большая часть из которых – государственные облигации, а коэффициент достаточности капитала банка превышает 80%», – говорит Дорф.
Совкомбанку эта покупка может быть экономически интересна при хорошем дисконте к капиталу, полагает он. Мультипликатор может быть в районе 0,5-0,7, говорит старший директор по банковским рейтингам «Эксперт РА» Руслан Коршунов.